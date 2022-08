RL West: Mehnert-Raus-Rufe bei WSV-Patzer, Wattenscheid mit Punkt

Der Fehlstart des Wuppertaler SV ist perfekt. Im Heimspiel gegen Alemannia Aachen kam der WSV nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Der Wuppertaler SV kommt aktuell einfach nicht in Fahrt. Im Traditionsduell gegen Alemannia Aachen kam die Elf von Trainer Björn Mehnert nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Die Rot-Blauen kamen zwar besser in die Partie, vom offensiven Visier, das Mehnert zuvor angekündigte hatte, war jedoch lange nichts zu sehen. Im Laufe der Zeit kam die Alemannia immer besser in die Partie.

Die Schwarz-Gelben hatten durch Jannik Mause nach 54 Miuten dann die erste Großchance,aber Wuppertals Keeper Sebastian Patzler konnte den Schuss des Aacheners mit einer Glanzparade klären. Acht Minuten später dann die Wuppertaler: Ein Diagonalball von Kevin Pires Rodrigues fand den mitgelaufenen Moritz Montag, dessen Kopfball nur knapp am Pfosten vorbeiging. Die beste Möglichkeit bis zum Ende hatten jedoch wieder die Aachener: Dino Barics Volleyschuss prallte jedoch nur an den Pfosten.

Wuppertaler SV: Patzler – Berisha, El-Hazaimeh, Henke – Montag (80. Hanke), Müller (73. Peitz), Rodrigues Pires, Stiepermann (77. Königs), Galle – Rama (56. Sarpei), Hagemann. Alemannia Aachen: Bangsow – Müller, Heinze, Uzelac, Schmitt – Wilton (56. Baum), Bajric, Held (46. Andzouana), Korzuschek, Ramaj (76. Heim) – Mause (82. Imbongo). Schiedsrichter: Felix Weller. Zuschauer: 3362. Gelbe Karten: Stiepermann, Montag , Müller – Bajric, Wilton, Müller, Mause.

Noch bitterer: Nach dem Schlusspfiff machten die ersten WSV-Fans ihrem Unmut Luft. Es gab laute Pfiffe und vereinzelte, erste "Mehnert-Raus-Rufe". Das Unentschieden ist aber letztendlich zu wenig für beide Mannschaften.

Beim Heimspiel der SG Wattenscheid 09 gegen den SC Wiedenbrück kam es ebenfalls zu einem 0:0-Unentschieden.

Am Samstag trifft Top-Favorit Preußen Münster auf die U23 von Borussia Mönchengladbach. Der ebenfalls strauchelnde Aufstiegsfavorit Fortuna Köln trifft auf die zweite Mannschaft des FC Schalke 04. Rot-Weiß Oberhausen empfängt in einem Heimspiel den SV Lippstadt. Der überraschende Tabellenführer Kaan-Marienborn bestreitet sein Top-Spiel gegen den SV Rödinghausen. Zudem will der 1. FC Bocholt bei Rot Weiss Ahlen seinen ersten Sieg einfahren, Straelen hofft bei der U23 von Fortuna Düsseldorf II auf die ersten Punkte. Am Sonntag trifft dann der 1. FC Düren auf die U21 des 1.FC Köln.