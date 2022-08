1. FC Bocholt: Neuer Trainer soll keine 17 Klubs trainiert haben

Der 1. FC Bocholt trifft am Samstag (14 Uhr) auf den Wuppertaler SV. Der Winking-Nachfolger wird noch nicht an der Seitenlinie stehen. Interimsweise übernimmt der Sportchef.

Der 1. FC Bocholt hat sich zu Wochenbeginn von seinem Aufstiegstrainer Jan Winking getrennt.

Nach der Demission des rund um den Hünting beliebten 26-jährigen Winking ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Marcus John, Sportchef des Aufsteigers, übernimmt vorerst das Traineramt. Er wird die Mannschaft um Marcel Platzek, Kevin Grund und Co. auch am Samstag gegen den Wuppertaler SV betreuen. Doch auf lange Sicht will John den Job nicht ausüben. "Ich bin nicht mit der Ambition hierhergekommen, den Trainer zu machen", wird John auf dem Portal "Fupa" zitiert.

Im Optimalfall sollte er die Regionalliga kennen, gleichzeitig aber auch nicht 17 Klubs hinter sich haben. Marcus John über die Trainersuche in Bocholt

Viel mehr ist John mit der Suche eines Winking-Nachfolgers beauftragt worden. "Ich bin mit der Suche beauftragt worden, wenngleich wir natürlich gemeinsam und in Absprache entscheiden, wer geeignet ist und wer am besten zum Verein passt", sagt John und erläutert auch das Anforderungsprofil: "Hinzu kommt, dass wir natürlich auch nicht den Nächstbesten verpflichten wollen. Unser neuer Trainer muss verschiedene Parameter erfüllen. Im Optimalfall sollte er die Regionalliga kennen, gleichzeitig aber auch nicht 17 Klubs hinter sich haben. Zudem soll diese Person die Mannschaft und den Verein mitnehmen. Daher ist der Charakter auch ganz wichtig."

Doch zunächst einmal will der 1. FC Bocholt mit Interimstrainer John die ersten Regionalligapunkte - Bocholt verlor alle bisherigen drei Spiele - einfahren. John betont gegenüber "Fupa": "Es ist nun unsere Aufgabe und unser Appell, einen Neustart einzuleiten und die Situation professionell aufzunehmen. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft gewonnen. Man merkt, dass sie etwas zeigen will und bereit ist, Gas zu geben."