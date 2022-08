Schalke: Trio spielt bei der U23 gegen Lippstadt

Der FC Schalke 04 startet am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison. Ein Trio wird nicht im Kader stehen.

Die Fußball-Bundesliga startet am Sonntag auch für den 1. FC Köln und den FC Schalke 04. Während Schalke fast aus dem Vollen schöpfen kann, fallen beim FC einige Leistungsträger aus, zudem stört das Wechsel-Theater um Anthony Modeste die Kölner Vorbereitung.

Das muss die Königsblauen nicht kümmern, S04-Trainer Frank Kramer muss sich damit beschäftigen, wen er im ersten Ligaspiel nach dem Aufstieg auf den Rasen schickt. Klar ist schon jetzt. Drei Spieler haben es nicht in das 20er Aufgebot geschafft. Innenverteidiger Leo Greiml, Torwart Justin Heekeren und Rechtsverteidiger Mehmet Aydin sind für die U23 im Einsatz, die in der Regionalliga West ab 14 Uhr gegen den SV Lippstadt spielt. Hier gibt es den Liveticker der Partie Schalke II - Köln U21.

In der Regionalliga sind die Schalker mit zwei Siegen aus zwei Partien perfekt gestartet. Nun soll das Trio helfen, die weiße Weste auch nach dem dritten Spiel zu behalten.

Wenn sie so heiß sind wie Kramer und Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder vor dem Spiel in Köln, dann werden sie helfen. Schröder betonte: "Ich bin total heiß auf Sonntag. Pokal war in Ordnung, aber wir müssen uns mal vor Augen führen, was am Sonntag passiert. Das ist Bundesliga, dafür haben wir uns ein Jahr den Hintern aufgerissen. Wir brennen und sind bereit, herauszufordern."