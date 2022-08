BVB: Von wegen Cavani - Das ist Dortmunds Wunschstürmer

Borussia Dortmund will in den nächsten Tagen einen neuen Stürmer verpflichten. Die Fährte führt zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Am Rande des 1:0-Sieges von Borussia Dortmund über Bayer Leverkusen wurde auch über ein Thema heiß diskutiert: Wen holt der BVB als neuen Stürmer für den erkrankten Sebastien Haller?

Sky-Experte Lothar Matthäus hatte da sofort eine Idee. "Edinson Cavani würde sehr gut zum BVB passen. Er hat überall seine Qualität nachgewiesen und würde auch der Bundesliga sehr gut zu Gesicht stehen. Zudem ist er ablösefrei", meinte der deutsche Rekord-Nationalspieler.

Sebastian Kehl, Dortmunds Sportdirektor, reagierte gegenüber Sky sehr cool auf die Matthäus-Idee und meinte: "Es gab in den letzten Tagen einige Ideen. Wir haben einige Optionen. Wir sind sehr zielführend unterwegs und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen klarer werden. Es wird noch etwas passieren, zeitnah." Kehl schob hinterher: "Das, was wir machen werden, wird auch passen."

Sebastien Haller (Elfenbeinküste/28), von Ajax Amsterdam gekommen und teuerster Stürmer der Dortmunder Vereinsgeschichte, hat Hodenkrebs. Er muss sich einer Chemotherapie unterziehen und wird monatelang ausfallen.

Damit meinte Kehl wohl einen Stürmer eines Bundesliga-Konkurrenten. Denn nach Sport1- und WAZ-Informationen wird der BVB Anthony Modeste als Ersatz für den schwer erkrankten Haller verpflichten. Der BVB hat laut eines Berichts vom Sonntag ein Angebot beim 1. FC Köln eingereicht, mit dem Stürmer bestehe „grundsätzliche Einigung“. Der Verein wollte dies auf SID-Anfrage nicht kommentieren. Modeste ist noch bis zum 30. Juni 2023 an den "Effzeh" gebunden und dürfte um die vier Millionen Euro Ablöse kosten. Modeste ist mit geschätzt 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt der Topverdiener im Kölner Team und hat immer wieder mit Abschiedsgedanken kokettiert.

Der Franzose Modeste hat in der vergangenen Saison 20 Tore für die Kölner erzielt. Als sehr kopfballstarker und erfahrener, aber auch bezahlbarer Spieler würde der Publikumsliebling der Kölner perfekt ins Anforderungsprofil passen. wozi mit sid