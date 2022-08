SV Straelen: Nach Pokalfight wartet RWO, Sportchef Wolze über Transferpläne

Der SV Straelen trifft am Samstag in der Regionalliga West auf Rot-Weiß Oberhausen. So blickt SVS-Sportchef Kevin Wolze auf die Partie.

Es sind ereignisreiche Zeiten für Kevin Wolze. Verletzungsbedingt wechselte der frühere Kapitän des MSV Duisburg beim SV Straelen in diesem Sommer vom Rasen ins Management. Wolze übernahm den Posten als Sportchef - und musste gleich ein nahezu komplett neues Team auf die Beine stellen. Stolze 44 Transfers haben die Straelener bereits abgewickelt, gleichmäßig verteilt auf Zu- und Abgänge. "Es war eine sehr stressige, anstrengende Zeit, weil wir die Mannschaft neu aufbauen mussten. Für mich persönlich war es spannend, weil ich sehr viel gelernt habe", schildert Wolze. Und noch ist das Transferfenster ja einen knappen Monat geöffnet. Doch so langsam entspannt sich die Lage in Straelen. "Im Großen und Ganzen", sagt Wolze, "sind wir durch. Aber wir behalten den Markt natürlich weiter im Auge." Wenn die Bedingungen passen, könnte ein weiterer Stürmer das Team von Trainer Sunday Oliseh verstärken. SV Straelen: Gegner RWO holte zwei Spieler vom SVS Mit zwei Spielern, die Straelen im Sommer abgegeben hat, kommt es an diesem Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) zum Wiedersehen. Kelvin Lunga und Matona-Glody Ngyombo sind zum kommenden Gegner Rot-Weiß Oberhausen gewechselt. Zwei schmerzhafte Abgänge, schließlich waren sie beim SVS absolute Leistungsträger. "Das sind super Jungs, charakterlich und sportlich", sagt Wolze über seine früheren Teamkollegen. Vor allem von Mittelfeldmann Ngyombo könne man noch sehr viel erwarten. Lunga hingegen wird am Samstag nicht auflaufen, er fällt aufgrund einer Meniskusverletzung aus. RWO gilt als einer der Titelkandidaten der Regionalliga. Das untermauerten die Kleeblätter zunächst mit einem Auftaktsieg gegen Alemannia Aachen. Doch vergangene Woche ließen sie Punkte liegen, gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach stand am Ende einer munteren Partie ein 3:3. "Das Spiel hat gezeigt, dass sie anfällig sind, wenn man schnell umschaltet", sagt Wolze über den kommenden Gegner - ohne weiter ins Detail gehen zu wollen. Hinter den Straelenern liegt ebenfalls ein wildes Spiel. Sie pausierten in der Liga, trafen im DFB-Pokal auf den FC St. Pauli - und lieferten einen irren Pokalfight gegen den Zweitligisten. Erst in der Nachspielzeit musste sich der SVS mit 3:4 geschlagen geben. "Wir können stolz auf unsere Leistung sein, auch wenn das Ende sehr bitter war. Wir nehmen viel Positives mit", sagt Wolze. Und zwar: "Das Spiel hat gezeigt, das wir gegen jeden Gegner bestehen können, wenn jeder mehr als 100 Prozent gibt." SV Straelen vor Englischer Woche Andererseits habe das erste Regionalliga-Spiel eine Woche zuvor gezeigt: "Wenn wir unsere Leistungsgrenze nicht erreichen, kann es auch in die andere Richtung gehen." Da hatte Straelen mit 0:1 bei der U23 von Schalke 04 verloren. Und das zurecht, denn die Blumenstädter hatten keinen guten Auftritt gezeigt. Wolze: "Wir sind noch nicht so gefestigt, brauchen nach dem großen Umbruch einfach noch Zeit." Das lässt der Spielplan der Regionalliga allerdings kaum zu: Denn mit dem Gastspiel in Oberhausen beginnt eine Englische Woche, in der Straelen auf die Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn (Mittwoch) und 1. FC Düren (Samstag) trifft.

