1. FC Bocholt: Schock - Neuzugang fällt monatelang aus

Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt muss in den nächsten Monaten auf Gino Windmüller verzichten. Die Suche nach einem Ersatzmann läuft bereits.

Bittere Kunde für den 1. FC Bocholt: Der Regionalliga-Aufsteiger muss für längere Zeit auf Gino Windmüller verzichten. Der Neuzugang muss aufgrund eines Sehnenrisses im Fuß operiert werden, der Eingriff erfolgt bereits am heutigen Dienstag. Die Bocholter rechnen mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten, demnach wird Windmüller voraussichtlich beinahe die gesamte erste Hälfte der Saison verpassen.

"Der Ausfall von Gino ist für uns natürlich ein Schock. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt", sagt Bocholts Sportlicher Leiter Marcus John in einer Vereinsmitteilung. "Dabei werden wir aber nichts überstürzen und ihm die Zeit lassen, die er braucht."

1. FC Bocholt sucht jetzt einen Innenverteidiger

Windmüller war erst in diesem Sommer vom VfR Aalen zum 1. FC gewechselt. Mit seiner Erfahrung von über 273 Einsätzen in der Regionalliga (u. a. für Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV) und 59 Drittliga-Partien sollte er dem Klub vom Niederrhein zum Klassenerhalt verhelfen. Jetzt suchen die Verantwortlichen um John kurzfristig Ersatz für die Abwehrzentrale, bevor das Transferfenster in gut einem Monat schließt.

Den Saisonstart am vergangenen Wochenende hatte Windmüller bereits verpasst. Die Bocholter erlebten einen ernüchternden Auftakt - beim Mitaufsteiger 1. FC Düren kassierten sie eine 1:3-Niederlage. Am kommenden Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) ist Fortuna Düsseldorfs U23 dann zum ersten Heimspiel der Saison am Hünting zu Gast.