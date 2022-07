Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen fiebert dem Saisonstart gegen Alemannia Aachen entgegen. Auch Mike Terranova ist voller Vorfreude.

Am Freitagabend (22. Juli, 19.30 Uhr) eröffnet Rot-Weiß Oberhausen die Regionalliga West-Saison mit einem Heimspiel gegen Alemannia Aachen. RWO-Coach Mike Terranova ist heiß auf das Duell gegen den Klub aus der Kaiserstadt: "Wir freuen uns auf das Eröffnungsspiel gegen einen Traditionsverein. Freitagsabends, wir spielen im eigenen Stadion – das ist einfach geil", erklärte das Trainerurgestein im Gespräch mit RevierSport.

Präsident Hajo Sommers rechnete am Mittwoch damit, dass 5000 Fans den Weg zum Traditionsduell in das Stadion Niederrhein finden werden. Terranova erwartet ein noch höheres Zuschaueraufkommen: "Mein Stand ist, dass 6000, 7000 Fans kommen werden. Das wäre natürlich eine tolle Kulisse."

Man merkt eine gewisse Anspannung, aber auch Vorfreude, dass es endlich losgeht. Jeder will dabei sein. Das merkt man in jedem einzelnen Training. Keiner fällt da aktuell ab. So muss es auch sein. RWO-Trainer Mike Terranova.

In der abgelaufenen Saison trennten beide Teams in der Tabelle satte 31 Punkte. RWO mischte lange ganz oben mit und die Alemannia machte erst spät den Klassenerhalt klar. Die letzten drei Aufeinandertreffen konnten die Kleeblätter alle siegreich gestalten. Der 45-jährige Terranova will sich davon allerdings nicht blenden lassen und erwartet eine schwierige Partie: "Die Spiele gegen Aachen waren in den letzten Jahren immer eng und auf Augenhöhe. Fuat Kilic stellt seine Mannschaft gut ein. Aachen hat eine kampfstarke Truppe, die im Sommer gut verstärkt wurde."

In der Trainingswoche hat RWO gut und intensiv gearbeitet. Am Donnerstag findet um 18 Uhr die letzte Einheit vor dem Aachen-Spiel statt. Mit Ausnahme von Jan-Lucas Dorow stehen Terranova für den Auftakt alle Spieler zur Verfügung. Der Ex-Essener ist wieder ins Training eingestiegen, aber noch keine Option für Freitag. "Man merkt eine gewisse Anspannung, aber auch Vorfreude, dass es endlich losgeht. Jeder will dabei sein. Das merkt man in jedem einzelnen Training. Keiner fällt da aktuell ab. So muss es auch sein", betonte der Fußballlehrer.