Preußen Münster: Mittelstürmer geht - Vertrag vorzeitig aufgelöst

Der SC Preußen Münster hat einen weiteren Abgang vermeldet. Es ist ein Stürmer, den es in die Regionalliga Nordost zieht.

Ein Jahr früher als geplant verlässt Jan Dahlke den SC Preußen Münster. Der Vertrag des 24 Jahre alten Stürmers wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, nachdem Dahlke den Wunsch nach einem Wechsel geäußert hatte, um mehr Spielzeit zu erhalten. Dafür hat er sich Carl Zeiss Jena aus der Regionalliga Nordost als neuen Verein ausgesucht.

"Für seine weitere Entwicklung benötigt Jan Spielpraxis, die wir ihm angesichts der starken Konkurrenz auf den Offensivpositionen bei uns nicht garantieren können", erklärte SCP-Sportdirektor Peter Niemeyer in einer Klubmitteilung. "Wir möchten ihm deshalb die Möglichkeit geben, woanders mehr Spielzeiten zu sammeln und den nächsten Schritt zu gehen. Auch wenn sich Jan in der Liga auf Dauer nicht bei uns durchsetzen konnte, war er ein wichtiger Teil unserer Mannschaft."

Preußen Münster: Dahlke mit starken Pokalauftritten

Dahlke spielte vergangene Saison 22-mal in der Regionalliga, fünf Partien bestritt er von Beginn an. Er erzielte vier Tore und legte drei Treffer auf. Für Furore sorgte Dahlke im Westfalenpokal: Hier traf er in den ersten vier Partien gleich neunmal.

Der gebürtige Bensheimer war erst vor einem Jahr nach Münster gewechselt. Er kam von Wormatia Worms. Jetzt zieht er weiter nach Jena. "Ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. Wir sind sehr froh, mit Jan die noch offene Position in unserem Sturm nun so qualitativ besetzen zu können", freute sich Carl Zeiss' Sportdirektor Tobias Werner über die Verpflichtung. "Er komplettiert damit auch unsere Stürmertypen und gibt uns dadurch im Spiel noch mehr Optionen."

In Münster geht der Umbruch derweil weiter. Dahlke ist der zwölfte Abgang beim Fast-Aufsteiger des Vorjahres. Derweil sind acht neue Spieler und drei Aufrücker aus der U19-Bundesliga neu zum Team von Trainer Sascha Hildmann gestoßen.