Nach 2:5 im Test: Aachen-Trainer Kilic "will keine beleidigten Spieler haben"

Alemannia Aachen hat am Samstag eine herbe Testspiel-Schlappe erlitten. Trainer Fuat Kilic wurde nach der Niederlage sehr deutlich.

In einem torreichen Spiel im "Parkstad Limburg Stadion" unterlag Alemannia Aachen am Samstag mit 2:5 beim niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade. Jannik Mause und Jannis Held trafen für die Alemannia, Bryan Limbombe, Dylan Vente (2), Leroy Been und Jamie Yayi Mpie für die effektiven Gastgeber.

"Nach der Pause machen wir den Anschlusstreffer, verlieren dann aber komplett die Ordnung. Neun Tore in zwei Testspielen sind definitiv zu viel, da müssen wir bis zum Auftaktspiel gegen Oberhausen weiter dran arbeiten. Teilweise hat mir aber auch die Einstellung und die nötige Gier gefehlt, die es in jedem Spiel braucht, das ist zu diesem Zeitpunkt zu wenig", kritisierte Aachens Trainer Fuat Kilic.

Kilic mir klaren Worten an die zweite Reihe

Besonders von der zweiten Reihe war der Trainer enttäuscht. Gegenüber der Aachener Zeitung wurde Kilic sehr deutlich. „Wenn man eine gewisse Aufstellungstendenz spürt, muss man sich erst recht aufdrängen und nicht beleidigt auf den Platz kommen“, stellte er klar. Er forderte von den Spielern, "sich übers Wochenende Gedanken zu machen, was sie noch vorhaben in ihrem Leben. Ich will hier keine beleidigten Spieler haben, die nicht mitziehen wollen.“

Alemannia Aachen: Bangsow (46. Johnen) – Sauerland (64. Baum), Uzelac (88. Statovci), Damaschek (46. Dervisevic), Oeßwein (46. Wilton) – Schwermann (46. Bajric) – Andzouana (46. Held), Müller (63. Schlösser), Korzuschek (63. Yildiz), Ramaj (63. Heim) – Mause (63. Imbongo) Tore: 1:0 Limbombe (14.), 2:0 Vente (16.), 2:1 Mause (24.), 3:1 Vente (39.), 3:2 Held (47.), 4:2 Been (69.), 5:2 Yayi Mpie (84.)

In Kerkrade war auch Stürmer Dimitry Imbongo mit von der Partie. Die Alemannia würde den Angreifer gerne unter Vertrag nehmen und arbeitet aktuell an einer Lösung.

Aalen, Essen und dann um Punkte gegen Oberhausen

Am Mittwoch (19.30 Uhr) bestreitet Aachen auf der Anlage von Rhenania Lohn das nächste Testspiel gegen den VfR Aalen. Am Samstag (16. Juli, 14 Uhr) kommt dann Drittligist Rot-Weiss Essen auf den Tivoli. In diesen Spielen will Kilic ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen. Sonst dürfte es für viele Akteure mit einem Startplatz im Auftaktspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (22. Juli, 19.30 Uhr) eng werden.