Testspiele: Uerdingen siegt, Wattenscheid verliert Aufsteiger-Duell

Am Mittwoch wurde viel getestet - eine kleine Übersicht.

KFC Uerdingen - BG Überruhr 3:0 (2:0)

Der KFC Uerdingen hat sein Testspiel gegen den Landesliga-Absteiger BG Überruhr mit 3:0 gewonnen. Alexander Lipinski traf doppelt vor der Pause. Nach dem Wechsel erzielte René Burczyk den Endstand.

SG Wattenscheid - TuS Bövinghausen 0:1 (0:1)

Die SG Wattenscheid musste sich im Test der Aufsteiger mit 0:1 geschlagen geben. Während Bövinghausen in die Oberliga Westfalen aufstieg, feierte Wattenscheid den Aufstieg in die Regionalliga West. Im Test am Mittwoch machte Marko Onucka den Unterschied, er traf in der ersten Halbzeit für die Dortmunder.

Fortuna Sittard - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause konnte der VfL Bochum gegen Fortuna Sittard noch ein 1:1 erzielen. Das Tor für den VfL erzielte mal wieder Silvere Ganvoula - bereits sein fünfter Treffer in der Vorbereitung.

FC Schalke - SC Verl 1:0 (0:0)

Auch der FC Schalke tat sich schwer. Rechtsverteidiger Henning Matriciani (49.) erzielte nach einer schwachen ersten Hälfte per Abstauber den Siegtreffer für das Team des neuen Cheftrainers Frank Kramer, der zur Pause komplett durchwechselte. Zuvor hatte Schalke gegen die unterklassigen Teams des TuS Blau-Weiß Lohne (7:0) und des VfB Hüls (14:0) jeweils deutliche Siege eingefahren.

SV Sonsbeck - SV Straelen 2:2 (2:1)

Der Oberligist aus Sonsbeck und der Regionalligist SV Straelen trennten sich 2:2. Straelen ging früh in Führung, vor der Pause drehte Sonsbeck das Spiel allerdings. Kurz vor dem Ende gelang dem klassenhöheren Team allerdings noch der Ausgleich.