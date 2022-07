Preußen Münster: Elfter Abgang, der vierte Spieler wechselt in eine höhere Liga

Der Umbruch bei Preußen Münster ist größer ausgefallen als angenommen. Jetzt wechselt ein weiterer Spieler in die 3. Liga.

25 Mal spielte Robin Ziegele in der letzten Regionalliga-Saison für den SC Preußen Münster. Seine Auftritte überzeugten, daher ist er nun bereits der vierte SCP-Spieler, der in eine höhere Liga wechselt.

Der Innenverteidiger unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Drittligisten FSV Zwickau. Zwickaus Sportchef Toni Wachsmuth betont: „Mit Robin bekommen wir einen zweikampfstarken, schnellen Verteidiger, der vom Typ sehr gut in unsere Mannschaft passt und mit Münster eine sehr starke Saison gespielt hat.“

Robin Ziegele da, ein anderer Spieler hat den Klub verlassen. Max Reinthaler wird den FSV Zwickau mit sofortiger Wirkung und auf eigenen Wunsch verlassen. „Nach Abwägung aller Faktoren haben wir dem Wunsch von Max, den Verein zu wechseln, entsprochen“, betont Wachsmuth.

In Wolfsburg geboren und beim VfL ausgebildet schaffte Ziegele bei den Wölfen den Schritt in die zweite Mannschaft, mit denen er 2019 erst in den Relegationsspielen den Aufstieg in die 3. Liga verpasste. Für den ehemaligen U19-Nationalspieler folgte dann der Wechsel zu Eintracht Braunschweig, mit denen er in die 2. Bundesliga aufstieg.

Preußen Münster

Zugänge: Noah Kloth, Joel Amadi, Kevin Schacht (eigene U19), Niko Koulis (Holstein Kiel), Andrew Wooten (VfL Osnabrück), Marc Lorenz (Karlsruher SC), Alexander Hahn (Viktoria Berlin), Yassine Bouchama (VfB Homberg), Shaibou Oubeyapwa (RW Oberhausen), Roman Schabbing (MSV Duisburg), Tom Müller (Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Manuel Farrona Pulido, Marvin Thiel (beide VfB Lübeck), Marko Dedovic (Blau-Weiß Lohne), Jules Schwadorf (Fortuna Köln), Steffen Westphal (SV Lippstadt), Dominik Klann (SC Verl), Jannik Borgman (RW Ahlen), Marcel Hoffmeier (SC Paderborn), Julian Schauerte (1. FC Kaan-Marienborn), Luke Hemmerich (SpVgg Bayreuth), Robin Ziegele (FSV Zwickau)