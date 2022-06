SV Straelen: Abwehrchef wird Co-Trainer, Zugang fix, Ex-RWE-Talent im Training

Beim SV Straelen ist dieser Tage einiges los. Der Kader ist aktuell klein und die Straelener Verantwortlichen suchen händeringend nach neuen Spielern.

Sunday Oliseh, ein Star der 1990er Jahre im europäischen Fußball, ist neuer Trainer des SV Straelen. Diese RevierSport-Exklusiv-Meldung sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen.

Der 47-Jährige hat keine einfache Aufgabe übernommen. Denn aktuell stehen keine zehn Spieler beim SV Straelen unter Vertrag. Jüngst hat Komlan Manasse Fionouke (zuletzt Sportfreunde Lotte) unterschrieben. Doch rund ein Dutzend Spieler suchen Oliseh und Sportchef Kevin Wolze noch.

Einer, der eventuell einen Vertrag an der Römerstraße erhalten könnte, ist Noel Futkeu. Beim 6:2-Testsieg beim VfR Krefeld-Fischeln stellte sich das ehemalige Talent von Rot-Weiss Essen, das zuletzt beim 1. FC Köln rausflog - RevierSport berichtete - vor. Ob der 19-jährige Flügelflitzer verpflichtet wird, ist noch offen. Das gilt auch für Niek Munsters (VVV-Venlo), der sich ebenfalls im Testspiel gegen den Krefelder Landesligisten vorstellte.

Fest steht derweil, dass Oliseh mit Adli Lachheb einen neuen Co-Trainer bekommt. Der 35-jährige langjährige Abwehrchef der Straelener beendet seine Karriere und wird in den Trainerstab wechseln. Der gebürtige Tunesier stand als Spieler seit Sommer 2018 an der Römerstraße unter Vertrag und bestritt insgesamt 112 Spiele für Straelen - für keinen anderen Klub lief Lachheb in seiner Karriere häufiger auf.