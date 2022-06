Regionaliga-Hammer! Olympiasieger übernimmt an der Römerstraße

Das ist ein echter Hammer! Der SV Straelen hat auf die Trainerfrage eine sehr prominente Antwort geliefert. Ein Olympiasieger übernimmt an der Römerstraße.

Das klingt ein wenig unrealistisch, ist aber Fakt: Wie RevierSport erfuhr, wird Sunday Oliseh neuer Trainer des SV Straelen!

Straelens Boss Hermann Tecklenburg bestätigt gegenüber unserer Redaktion: "Ja, Sunday Oliseh wird unser neuer Trainer. Wir waren vor gut 14 Tagen im Straelener Hof lecker Spargel essen. Das war ein gutes Gespräch. In den letzten 24 Stunden konnten wir uns dann auch über einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2023 einigen. Am Mittwoch, 21. Juni wird Sunday das erste Training leiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Die Vita des 47-jährigen Nigerianers liest sich wie eine Bilderbuch-Karriere: Afrikameister (1994) mit Nigeria, Olympiasieger (1996), zweimal WM-Teilnehmer, UEFA-Cup Finalist mit Borussia Dortmund (2001/2002), Deutscher Meister mit dem BVB (2001/2002), niederländischer Meister (1997/1998) und Pokalsieger (1997/1998 und 1998/1999) mit Ajax Amsterdam, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der erfolgreichen Laufbahn des 54-maligen nigerianischen Nationalspielers.

Sunday Oliseh in Zahlen: Ajax Amsterdam: 76 Spiele, 9 Tore, 2 Vorlagen RFC Lüttich: 73 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage Borussia Dortmund: 72 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen 1. FC Köln: 55 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen VfL Bochum: 34 Spiele, 1 Tor, 9 Vorlagen AC Reggiana: 32 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage KRC Genk: 19 Spiele, kein Tor, 4 Vorlagen Juventus Turin: 19 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Der Ex-Profi von Juventus Turin, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, KRC Genk, Reggiana, Lüttich, 1. FC Köln und VfL Bochum wird nun Trainer beim SV Straelen in der Regionalliga West. Als Trainer war Oliseh, der in Belgien lebt, zuletzt für Fortuna Sittard verantwortlich. Seine Entlassung - Mai 2018 - liegt aber auch schon mehr als vier Jahre zurück. Nun kehrt er auf die Fußball-Trainerbühne beim SV Straelen an der Römerstraße in der Regionalliga West zurück. "Nach dieser langen Pause brennt Sunday auf die neue Aufgabe beim SV Straelen", freut sich Tecklenburg.