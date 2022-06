RWO: Rolle rückwärts? Buckmaier könnte Vertrag verlängern

Im Fußball kann alles passieren, solange die Tinte nicht trocken ist - einmal mehr wurden diese Worte bestätigt. So im Fall von Nico Buckmaier.

Dass Nico Buckmaier und Rot-Weiß Oberhausen nach der Saison 2021/022 getrennte Wege gehen, stand schon vor Wochen fest.

Um den 29-jährigen Mittelfeldspieler gab es einige Spekulationen. 1. FC Bocholt, FC Gütersloh, SV Straelen, Nordost-Aufsteiger Greifswald und nicht zuletzt Buckmaiers Heimatklub SG Wattenscheid: Diese Vereine wurden immer wieder mit dem ehemaligen SG-Kapitän - 200 Pflichtspiele (48 Tore, 19 Vorlagen) für Wattenscheid - in Verbindung gebracht.

Zugänge: Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen), Leroy-Jacques Mickels (Türkgücü München) Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen), Leroy-Jacques Mickels (Türkgücü München) Abgänge: Tim Stappmann (1. FC Magdeburg), Justin Heekeren (FC Schalke 04), Maik Odenthal (KFC Uerdingen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Joey Justin Gabriel (SSVg Velbert), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Nico Buckmaier (Ziel unbekannt), Shaibou Oubeyapwa (Preußen Münster), Vincent Boesen (Eintracht Trier)

In den letzten Tagen schien ein Wechsel zum ambitionierten Oberliga-Westfalen-Klub FC Gütersloh eigentlich schon so gut wie sicher zu sein. Doch ein Angebot, das die Gütersloher Buckmaier vorlegten, hat der Noch-Oberhausener nicht unterschrieben.

Denn: Wie RevierSport erfuhr, befindet sich Buckmaier, der in der vergangenen Saison 25 Spiele (drei Tore, fünf Vorlagen) absolvierte, wieder mit Rot-Weiß Oberhausen in Gesprächen. Der Inhalt: Eine mögliche Vertragsverlängerung. Es könnte also zu einer Rückkehr beziehungsweise einer Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Buckmaier und RWO kommen. In der kommenden Woche soll eine Entscheidung fallen.