RL: SV Lippstadt holt ehemaligen Spieler des VfL Bochum

Der SV Lippstadt hat einen weiteren Zugang präsentiert. Auch die Fans des VfL Bochum werden ihn kennen.

Luis Allmeroth, Hakim Traoré (beide Sportfreunde Lotte), Steffen Westphal (Preußen Münster), Luis Ortmann (SC Paderborn U23), Mustafa Delifer (eigene U19), Julian Düsterhus (SC Verl U19) und Maximilian Fischer (FC Wegberg-Beeck): das sind die bisherigen Zugänge des SV Lippstadt 08.

Nun kommt ein weiterer hinzu. Lars Holtkamp wechselt von Absteiger Bonner SC nach Lippstadt. In der Abstiegssaison des BSC absolvierte der 20-Jährige 19 Einsätze (ein Tor). Zudem kommt eine Begegnung im Mittelrheinpokal hinzu.

Abgänge: Felix Schlüsselburg (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Paolo Maiella (VfR Aalen), Dardan Karimani (Würzburger Kickers), Luca Kerkemeyer (SC Wiedenbrück), Valentin Henneke, Ryoya Ito (beide Ziel unbekannt), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II)

Der zentrale Mittelfeldspieler Holtkamp stammt aus Bochum und verbrachte auch zehn Jahre - von 2010 bis 2020 - im Nachwuchs des VfL. Ein Pflichtspiel-Einsatz für die Bochumer Profis blieb ihm in seiner VfL-Zeit verwehrt.

Lars Holtkamp soll nach RevierSport-Informationen erst in der kommenden Woche offiziell beim SV Lippstadt vorgestellt werden.

In der Rückrunde der Saison 2020/2021 wurde er an den Wuppertaler SV verliehen und wechselte letztendlich im Sommer 2021 ablösefrei zum Bonner SC. Insgesamt kann Holtkamp auf 27 Partien - acht für den Wuppertaler SV und 19 für den Bonner SC - in der Regionalliga zurückblicken. Weitere werden nun im Trikot des SV Lippstadt hinzukommen.