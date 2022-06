Rot-Weiß Oberhausen: Verpflichtung von Ex-Duisburger ist perfekt

Rot-Weiß Oberhausen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie erwartet hat Leroy-Jacques Mickels bei den Kleeblättern unterschrieben.

Was RS bereits am Mittwoch vermeldete, ist nun auch offiziell: Leroy-Jacques Mickels schließt sich für die kommende Saison 22/23 Rot-Weiß Oberhausen an. Das vermeldete am RWO am frühen Donnerstagabend. Der 26-Jährige hatte zuletzt für Türkgücü München in der 3.Liga gespielt, ehe der Verein die Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldete.

„Wir sind sehr froh, dass wir Leroy von einem Wechsel zu RWO überzeugen konnten. Mit seiner Verpflichtung haben wir uns noch einmal flexibler aufstellen können, da Leroy auf allen offensiven Positionen einsetzbar ist. Diese Qualität hat er bereits in der 3. Liga deutlich gemacht“, freut sich Patrick Bauder, Sportlicher Leiter bei RWO, über die Neuverpflichtung.

Vor seiner Zeit in München trug Mickels 53-mal das Trikot des MSV Duisburg und kommt insgesamt auf 64 Spiele in der 3. Liga. Damals hatte der Deutsch-Kongolese in Diensten der SSVg Velbert im Probetraining überzeugen können. In seiner Vita stehen 64 Drittliga-Spiele (sechs Tore, elf Vorlagen), 15 Regionalliga-Spiele (zwei Tore, zwei Vorlagen) und 46 Einsätze in der Oberliga Niederrhein (29 Tore, 12 Vorlagen). Ab sofort soll der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann die Offensive von RWO verstärken.

Mickels selbst blickt positiv „auf eine erfolgreiche Saison“ und ergänzt: „Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft und dem Trainerteam zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit den Fans können wir in dieser Saison viel erreichen.“

Mickels ist der neunte Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison. Bisher hatten die Verantwortlichen Kingsley Sinclair (Auckland United), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Daniel Davari (RWE), Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Nico Petritt (VfL Bochum U19) und Kilian Skolik (eigene Jugend) ins Team von Trainer Mike Terranova geholt.