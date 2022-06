RWO: Davari über seine Rückkehr und mit humorvoller Spitze in Richtung RWE

Daniel Davari kehrte nach seiner Suspendierung bei RWE zu RWO zurück. Nun sprach er erstmals über seinen Wechsel und die Ziele mit Rot-Weiß Oberhausen.

Daniel Davari wurde im April bei Rot-Weiss Essen suspendiert, nachdem er zuvor seinen Stammplatz zwischen den Pfosten an Jakob Golz (23) verloren hatte.

Der vierfache iranische Nationaltorhüter war damit wohl nicht einverstanden und so warfen die Essener Verantwortlichen dem Schlussmann "unprofessionelles Verhalten" vor und stellten ihn daraufhin vom Trainings- und Spielbetrieb frei. Gegenüber RevierSport wehrte sich Davari gegen die Freistellung und wollte die Worte der Essener Verantwortlichen nicht so stehen lassen.

Das Gefühl ist kaum zu beschreiben. Ich habe mich übel verlaufen und bin jetzt wieder zurück. Daniel Davari

Nach dem Abgang von Stammtorwart Justin Heekeren zu Schalke 04 machte RWO die Rückkehr von Daniel Davari nun perfekt. In Folge des Trainingsauftaktes wollte der Keeper keine Worte mehr über RWE verlieren. Für ihn liegt diese Station der Vergangenheit und er wolle in die Zukunft mit Rot-Weiß Oberhausen blicken.

Bei der anschließenden Mannschaftsvorstellung konnte sich der ehemalige WM-Teilnehmer eine kleine Spitze in Richtung Essen nicht verkneifen. Auf die Frage, ob er froh sei, wieder an der Lindnerstraße anstatt an der Hafenstraße zu sein, antworte der Keeper mit viel Humor: "Das Gefühl ist kaum zu beschreiben. Ich habe mich übel verlaufen und bin jetzt wieder zurück. Spaß beiseite. Wir hatten gegen Verl damals ein Ligafinale vor über 9000 Zuschauern, ein Wahnsinnsspiel und das will ich unbedingt noch einmal erleben. Und deswegen bin ich hier." Damals hatte Oberhausen die Chance in die 3. Liga aufzusteigen, scheiterte aber knapp, da Viktoria Köln parallel gewann und RWO nur 3:3 gegen Verl spielte.

Nun möchte Davari noch einmal angreifen und das damals Erreichte wiederholen. Dementsprechend wenig musste Davari bei der Anfrage überlegen: "Aufgrund von Terranova, dem Umfeld und den Leuten, die ich hier kenne, war RWO die erste Option. Ich kann es kaum erwarten. Ich hatte gezwungenermaßen etwas länger frei. Hier haben alle super Arbeit geleistet und ich glaube, hier kann richtig was entstehen."

Wir hatten gegen Verl damals ein Ligafinale vor über 9000 Zuschauern, ein Wahnsinnsspiel und das will ich unbedingt noch einmal erleben. Und deswegen bin ich hier. Daniel Davari

Schon von Anfang 2019 bis zum Sommer 2020 spielte der Keeper für RWO. Nun kehrt er zurück in einen Kader, in welchem Davari schon einige Mitspieler kennt und demnach auch viel von dem Team hält: "Wir haben einen sehr guten Kader, sehr gute Neuverpflichtungen. Der Stamm wurde gehalten und die Chemie, die man merkt, ist schon sehr gut. Es ist alles möglich, gerade mit diesem Trainerteam. Ich kenne Terra schon lange und weiß, wie er arbeitet. Und deswegen weiß ich auch, dass er immer Erfolg haben wird."

Auch Saisonziele formulierte der 34-Jährige anschließend schon: "Ich habe die Ziele, die der Verein vorgegeben hat. Wir wollen eine bessere Saison als letztes Jahr spielen. 70 Punkte im letzten Jahr waren schon sehr gut. Ich persönlich möchte nochmal mehr Punkte holen und am Ende eine sehr gute Saison spielen."