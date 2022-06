SG Wattenscheid: Emotionen pur - so jubeln Casalino, Schurig und Co. über den Aufstieg

Im Anschluss an den Aufstiegskrimi der SG Wattenscheid feierten Spieler und Verantwortliche ausgelassen mit den Fans auf dem Rasen. RevierSport hat die Emotionen eingefangen.

Die SG Wattenscheid 09 hat die Rückkehr in die Regionalliga West geschafft. Nach Abpfiff des letzten Saisonspiels strömten tausende Zuschauer auf den Rasen des Lorheidestadion, um ausgelassen mit den schwarz-weißen Aufstiegshelden zu feiern. RevierSport war mittendrin und hat die Stimmen der Spieler eingefangen.

Felix Casalino (Mittelstürmer, 28 Saisoneinsätze, zwölf Tore): „Wir wussten, dass das ein geiler Tag wird. Das, was sich uns dann aber letztendlich im Stadion geboten hat, übertraf unsere Vorstellungen von der ersten Sekunde an. Wir sind vor zwei Jahren mit Nichts gestartet, hatten nur einen Plan. Wenn alle an einem Strang ziehen, ist es möglich, Unmögliches zu schaffen. Wir haben unser großes Ziel erreicht. Es fühlt sich einfach nur unglaublich an.“





Umut Yildiz (Flügelspieler, 28 Saisoneinsätze, vier Tore): „Ich bin nahezu sprachlos. Ich komme aus der Insolvenz-Zeit. Es war mein Wunsch, diesen Verein wieder nach oben zu bringen. Jetzt haben wir uns diesen Traum erfüllt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Ich habe dieses Stadion noch nie so voll gesehen. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Fan, der uns unterstützt hat. Wir sind einfach nur überglücklich.“

Emre Yesilova (Flügelspieler, 18 Saisoneinsätze, sieben Tore, erzielte die 1:0-Führung im Aufstiegsspiel): „Das Gefühl, den wichtigen Führungstreffer erzielt zu haben, war Weltklasse. Dafür spieltet du Fußball, dafür bin ich in dieser Mannschaft. Ich war schon in der Regionalliga. Ich wollte, dass die komplette Mannschaft dieses Gefühl erleben darf. Das werden tolle Spiele. Das Gefühl nach dem Aufstieg, ist etwas ganz Besonderes. Für viele Spieler war es das erste Mal vor solch einer Kulisse. Die Jungs fliegen morgen früh nach Mallorca. Ich muss leider noch arbeiten, werde aber auf jeden Fall nachfliegen. Dann werden wir gemeinsam eine überragende Zeit haben."

Marvin Schurig (Linksverteidiger, Mannschaftskapitän, 24 Saisoneinsätze): „Die ganze Geschichte ist wie im Drehbuch. Das gleicht einem Blockbuster. Wir hatten in der Aufstiegsrunde auch mal eine Schwächephase. Dass wir dann am vorletzten Spieltag nach oben rutschen und den Aufstieg im letzten Saisonspiel entscheiden - da kannst du Hollywood für anrufen.“





Nico Lucas (Defensives Mittelfeld, 26 Saisoneinsätze, ein Tor): „Wir sind überglücklich. Über 6000 Zuschauer in der Oberliga - das ist geisteskrank. Das ist der Lohn für zehn, elf Monate brutale Arbeit, die wir geleistet haben. Viele haben uns totgesagt nach der Niederlage gegen Gütersloh. Wir haben immer an uns geglaubt und wussten, dass wir noch die Chance bekommen. Jetzt wird erstmal richtig gefeiert.“

Nils Hönicke (Defensives Mittelfeld, 26 Saisoneinsätze, fünf Tore, wird die SG Wattenscheid 09 verlassen): „Von Anfang an haben wir gesagt, dass wir gemeinsam mit dem Team etwas aufbauen wollen. Wir wollten transparent sein, die Leute mitnehmen und mit ehrlicher Arbeit Erfolge erzielen. Der ganze verein hat in den vergangenen Monaten unfassbar viel Energie gelassen. Als die Zuschauer gegen Rheine ins Stadion kamen, habe ich erst nicht geglaubt, dass es so viele sind. Diesen Tag hat die Stadt verdient. Diesen Tag haben die Fans verdient. Schöner kann mein Abschied nicht sein. Die Jungs werden mit Wertschätzung am Projekt weiterarbeiten. Der Verein kann noch mehr, davon bin ich überzeugt.“