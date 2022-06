Sieg vor Mega-Kulisse! SG Wattenscheid zurück in der Regionalliga

Die letzte Entscheidung in der Oberliga Westfalen ist gefallen: Die SG Wattenscheid 09 wird Zweiter und steigt vor über 6000 Zuschauern in die Regionalliga auf.

Die SG Wattenscheid 09 ist zurück in der Regionalliga West. Beim 2:0 (0:0) über Eintracht Rheine am Pfingstmontag veredelte die SG ihre gute Ausgangsposition und verteidigte Platz zwei in der Oberliga Westfalen Aufstiegsrunde im Fernduell mit der Konkurrenz.

Vor dem Spiel hatte das hohe Fanaufkommen für eine Verzögerung des Anpfiffs gesorgt. 6342 Zuschauer waren in die Lohrheide geströmt. Mit Spielbeginn übernahmen die Gastgeber sofort das Kommando, ohne sich jedoch mit einem Treffer zu belohnen. Felix Casalino ließ früh eine erstklassige Gelegenheit liegen (5.), Rheine-Keeper Cornelius Watta war zudem mehrfach auf dem Posten.

Elfmeter und Torwartfehler helfen Wattenscheid

Auch in der zweiten Hälfte kamen die Wattenscheider mit viel Dampf, diesmal blieb die Belohnung aber nicht aus: Emre Yesilova wurde bei einem Sololauf im Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichter Marco Goldmann ließ die Pfeife ertönen - Elfmeter (52.). Der gefoulte Yesilova behielt die Nerven und brachte die SGW auf Kurs Regionalliga. Doch die Gäste wollten nicht einfach Spalier stehen und spielten auf den Ausgleich.

Aber der sollte nicht mehr fallen. Die Hausherren nutzen eine Unachtsamkeit des eigentlich starken Rheine-Torhüters Watta, der den Ball im Dribbling verlor, und erhöhten in Person von Dennis Knabe auf 2:0 (83.) - die Entscheidung, sowohl in diesem Spiel als auch im Aufstiegskampf. Nach zwei Jahren in der Oberliga kehrt Wattenscheid zurück in die Regionalliga West.

Paderborn reicht eine Minute zum Sieg - Torspektakel in Rhynern

Der SC Paderborn II, als Dritter mit einem Zähler Rückstand in den letzten Spieltag gestartet, konnte seine Hausaufgaben erledigen: Gegen TuS Erndtebrück gewannen die Ostwestfalen mit 3:1 (1:1). Die Gästeführung von Phil Menke (3.) glich Luis Ortmann nach gut einer Viertelstunde aus, nach dem Seitenwechsel gelang Presley Pululu und Jesse Edem Tugbenyo ein Doppelschlag innerhalb einer Minute. Diesen Rückstand konnten die Gäste nicht mehr ausgleichen. Für den Aufstieg reichte es aufgrund des Wattenscheider Sieges nicht.

Auch Westfalia Rhynern hatte seine Aufgabe im Fernduell um Platz zwei erfüllt, hätte allerdings Patzer aus Paderborn und Wattenscheid gebraucht. Beim 7:1 (0:0)-Kantersieg gegen den SV Schermbeck hatte der Favorit zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, wirkliche Gefahr zu erzeugen, drehte nach dem Seitenwechsel aber auf. Eduard Probst (56.), Hakan Sezer (60.) und Tom Franke (64.) stellten in kürzester Zeit die komfortable 3:0-Führung her. Karagülmez brachte die Gäste zwanzig Minuten vor Abpfiff nochmal ran, doch Rhynern schraubte das Ergebnis durch Treffer von Probst, Jan Kleine, Gianluca di Vinti und Sezer weiter in die Höhe und schoss die Schermbecker regelrecht ab.

Die übrigen Ergebnisse vom Pfingstmontag in der Oberliga Westfalen im Überblick, in der Abstiegsrunde waren bereits alle Entscheidungen gefallen:

1. FC Kaan-Marienborn - FC Gütersloh 2000 3:2 (1:1)

Victoria Clarholz - Westfalia Herne 6:2 (3:1)

TuS Haltern am See - TSG Sprockhövel 1:1 (1:0)

Holzwickeder SC - SG Finnentrop-Bamenohl 3:1 (1:1)

TuS Ennepetal - SC Preußen Münster II 1:3 (0:3)

RSV Meinerzhagen - SpVgg Vreden 1:0 (0:0)