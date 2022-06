RWE: Für das Mittelfeld - Zweitligaspieler im Visier

Der neue Trainer bei Rot-Weiss Essen steht mit Christoph Dabrowski seit einigen Tagen fest. Nun sollen bei RWE auch einige Spieler-Verstärkungen folgen.

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, wird Christoph Dabrowskix offiziell bei Rot-Weiss Essen vorgestellt. RevierSport wird per Liveticker aus den Katakomben des Stadions an der Hafenstraße von der Vorstellung des neuen RWE-Trainers berichten.

Auf neue Spieler - Stürmer Ron Berlinski (SC Verl) - ausgenommen, mussten die Fans des Drittliga-Neulings bisher warten. Doch das dürfte sich in den nächsten Tagen bis zum Trainingsstart, der für Mitte Juni geplant ist, ändern. "Wir sind guter Dinge, dass wir die Ideen, die wir haben, bis zum Trainingsstart umgesetzt bekommen", erklärt Jörn Nowak am Pfingstmontag gegenüber RevierSport.

Der Kader 2022/23 - Stand: 6. Juni 2022: Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians, Nico Haiduk (eigene U19) Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann, Isaiah Young, Timur Mehmet Kesim (eigene U19)

Nach RS-Informationen könnte einer dieser potentiellen RWE-Zugänge Björn Rother sein. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler steht noch bis zum 30. Juni 2022 beim Zweitligisten FC Hansa Rostock unter Vertrag. Rothers Arbeitspapier wird an der Ostsee jedoch nicht verlängert. Er wäre also ablösefrei für RWE zu haben. RS hat bei Nowak bezüglich Rother nachgefragt. "Björn Rother ist ein spannender Sechser. Seine Art Fußball zu spielen passt auf jeden Fall zu uns. Sein Profil entspricht schon dem, das wir auf dieser Position suchen", antwortet der Essener Aufstiegsmanager.

Rother gilt als absoluter Mentalitätsspieler - aggressiv, zweikampf- und laufstark. Ein Spieler, der zur Hafenstraße passen dürfte. Vor seiner Station in Rostock spielte der 1,85 Meter große Rechtsfuß für den 1. FC Magdeburg und war davor im Nachwuchs des SV Werder Bremen, von Bayer Leverkusen und Alemannia Aachen aktiv.

Björn Rother in Zahlen: Saison 2021/2022: 14 Spiele, 585 Einsatzminuten, 5 Gelbe Karten 2. Bundesliga insgesamt: 40 Spiele (ein Tor) 3. Liga: 130 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen

Aktuell umfasst der RWE-Kader für die Saison 2022/2023 27 Mann. Dass nicht alle Spieler, die einen Vertrag über den 1. Juli 2022 bei Rot-Weiss Essen besitzen, auch in die 3. Liga mit dem Klub gehen werden, ist klar. Darüber berichtete RS bereits vor einigen Tagen. Mit den Spielern, die es betrifft, beziehungsweise deren Beratern wurde nach RS-Informationen bereits gesprochen. Sollten die Akteure jedoch bis zum Trainingsstart keine neuen Herausforderungen finden, werden sie bei RWE die Vorbereitung aufnehmen.