RWE: Berlinski ist da - das sagt der neue Stürmer über die RWE-Fans

Dass Ron Berlinski in der kommenden Saison für Rot-Weiss Essen stürmen wird, ist schon seit Wochen bekannt. Am Freitagnachmittag wurde der neue Mann offiziell in Essen vorgestellt.

Am 3. Mai war es, als RevierSport berichtete, dass sich RWE zur kommenden Saison mit Ron Berlinski vom SC Verl verstärken werde. Nun haben sowohl der SC Verl als auch Rot-Weiss Essen den Wechsel bestätigt.

Am Freitagmittag besuchte der 27-jährige Angreifer seine neue Heimat. "Es gibt nichts Schöneres, als Kind des Ruhrgebiets hier Fußball spielen zu dürfen", freut sich Berlinski auf seine Zeit im Stadion an der Hafenstraße. Er ergänzt: "Ich bin mir sicher, dass unsere Fans jedes Auswärts- zu einem Heimspiel machen werden und auch an der Hafenstraße für tolle Stimmung sorgen."

Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl: "Wir hätten gerne mit Ron verlängert. Leider hat er sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden. Das akzeptieren wir natürlich und wünschen Ron alles Gute."

Rund zwei Jahre her, da kickte der gebürtige Bochumer in weitaus kleineren Stadien. Mit dem RSV Meinerzhagen besuchte Berlinski, der mit wettbewerbsübergreifend 26 Toren in 40 Pflichtspielen zu den Top-Goalgettern der Sauerländern gehörte, Bezirkssportanlagen in Holzwickede, Hamm oder Sprockhövel. Im vergangenen Jahr wagte er dann den Sprung in den Profifußball und die 3. Liga. Für den Torjäger ging es an die Poststraße zum SC Verl.

Zuletzt war Berlinski, der auch schon für die DJK TuS-Hordel auf dem Fußballfeld stand, entscheidend am Drittliga-Klassenerhalt der Ostwestfalen aus Verl beteiligt. In den letzten sieben Saisonspielen, markierte er gleich sieben Treffer, legte zwei weitere vor.

"Mit Ron Berlinski gewinnen wir einen Torjäger im besten Fußballalter, der vor allem in der abgelaufenen Rückrunde seine Qualitäten in der 3. Liga unter Beweis gestellt hat. Er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der immer mit voller Leidenschaft Fußball spielt und dabei jederzeit Torgefahr ausstrahlen kann. Sein Wille und seine Physis wird unserem Spiel gut tun", freut sich RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.