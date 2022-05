Regionalliga: 1. FC Köln U21 - nächster Spieler bekommt Profivertrag

In den letzten Jahren haben viele Talente des 1. FC Köln Profiverträge bekommen, nun hat es ein Angreifer geschafft.

Die letzten Jahre waren finanziell gesehen hart für den 1. FC Köln. So hart, dass die Kölner sich auf dem Transfermarkt aktuell mit am wenigsten bewegen können. Erst nach weiteren Verkäufen (Salih Özcan wurde bereits für etwa fünf Millionen Euro zum BVB transferiert) kann selber eingekauft werden.

Daher ist es seit Jahren üblich, dass vermehrt Talente mit Profiverträgen ausgestattet werden. Bisher haben die wenigsten am Ende tatsächlich den Durchbruch geschafft, doch Köln hat derzeit keine andere Wahl, als stark auf den eigenen Nachwuchs zu setzen.

Florians Qualitäten vor dem Tor sind außergewöhnlich Thomas Kessler

Nun hat Angreifer Florian Dietz, der aus Unterhaching nach Köln wechselte, einen Lizenzspielervertrag bis 2025 erhalten. Dietz, seit 2020 beim FC, spielte in den beiden Jahren, die er in Köln aktiv ist, für die U21. Seine dortige Bilanz: 30 Spiele, 17 Tore. In der abgelaufenen Spielzeit musste er aufgrund einer Schulterverletzung lange pausieren.

Thomas Kessler, Sportlicher Leiter Lizenzspielerabteilung des 1. FC Köln, betont: „Florians Qualitäten vor dem Tor sind außergewöhnlich. Sowohl in der Regionalliga, aber auch in den Trainingszeiten und Testspielen mit der Lizenzspielermannschaft, hat Florian uns überzeugt. Seine professionelle Einstellung und der absolute Wille, sich weiterentwickeln zu wollen, zeichnen ihn aus. Deswegen erhält er die Chance, sich in der kommenden Vorbereitung bei Steffen Baumgart und seinem Trainerteam zu präsentieren. Ein perspektivisch mögliches Szenario wäre auch eine Leihe, die ihm Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau bieten kann.“