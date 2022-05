Regionalliga: Vom Ligakonkurrenten - WSV macht den sechsten Zugang perfekt

Der Wuppertaler SV bastelt mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison in der Regionalliga West. Nun wurde in Verteidiger verpflichtet.

Der Wuppertaler SV bleibt seinem Muster treu. Neben zwei Talenten, die aus der eigenen U19 hochgezogen werden, bedienen sich die Bergischen derzeit mit Vorliebe bei den Konkurrenten aus der Regionalliga West. Das war schon bei Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück) und Serhat-Semih Güler (Bonner SC) so. Nun kommt ein Innenverteidiger von Rot Weiss Ahlen. Zugänge: Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Joel Nickel, Giulio Multari (beide eigene U19), Serhat-Semih Güler (Bonner SC), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen) Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Joel Nickel, Giulio Multari (beide eigene U19), Serhat-Semih Güler (Bonner SC), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen) Abgänge: Dominik Bilogrevic (SC Paderborn, war ausgeliehen) Der WSV sicherte sich die Dienste von Oktay Dal, der in der abgelaufenen Saison 30 Mal für Ahlen (ein Tor beim 3:2 gegen Schalke II) auflief. Der Vertrag des 25-Jährigen, der zuvor bei Bergisch Gladbach spielte, lief in Ahlen aus. Eine Übersicht über die kommende Zusammensetzung der Regionalliga: Diese Mannschaften sind 22/23 sicher dabei Preußen Münster Wuppertaler SV Rot-Weiß Oberhausen Fortuna Köln SV Rödinghausen 1. FC Köln II SC Wiedenbrück Schalke 04 II Rot Weiss Ahlen Fortuna Düsseldorf II Alemannia Aachen Borussia Mönchengladbach II SV Lippstadt SV Straelen Diese Teams könnten als Aufsteiger dazu kommen Meister der Oberliga Niederrhein (Kandidaten: 1. FC Bocholt, SSVg Velbert) Meister und Vize der Oberliga Westfalen (Kandidaten: 1. FC Kaan-Marienborn, Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid, SC Paderborn II, FC Gütersloh) Meister der Mittelrheinliga (Kandidaten: 1.. FC Düren, FC Hennef) Diese Teams haben die Liga verlassen Rot-Weiss Essen (Aufsteiger) Bonner SC FC Wegberg-Beeck SF Lotte KFC Uerdingen VfB Homberg (alle Absteiger)

Zur Startseite