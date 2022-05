Mit einer überzeugenden Leistung gegen Rot Weiss Ahlen sicherte sich Rot-Weiss Essen das ersehnte Ticket für die 3. Liga. Jakob Golz schwärmte von den RWE-Fans.

Rot-Weiss Essen ist Regionalliga-Meister 2022! Nach dem Abpfiff der Partie gegen Rot Weiss Ahlen (2:0) war die Euphorie groß: Fans stürmten den Rasen und feierten mit der Aufstiegsmannschaft, später ging die Party dann in der Innenstadt weiter. Man merkte den Beteiligten einfach an, was der Aufstieg diesem Verein und dieser Stadt bedeutet. Ganz Essen war an diesem Samstag im Ausnahmezustand, schon zwei Stunden vor dem Anpfiff war das Stadion an der Hafenstraße prächtig gefüllt.

Das hinterließ auch bei RWE-Torwart Jakob Golz Eindruck. Der 23-Jährige, dessen Vertrag sich durch den Aufstieg automatisch verlängerte, zeigte sich beeindruckt von der Wucht des Essener Anhangs: "Bereits beim Warmmachen war das Stadion voll, einfach der Wahnsinn. Ich hatte Gänsehaut."





Nach dem Abpfiff und der gewonnenen Meisterschaft war der Keeper erleichtert und dankte allen Personen, die einen Anteil an diesem Erfolg hatten: "Man kann es noch gar nicht richtig begreifen, das wird noch Stunden oder Tage dauern. Es ist Wahnsinn, was passiert ist. Was wir geschafft haben, war ganz groß. Das haben wir aber alle gemeinsam geschafft. Mannschaft, Trainerteam, Geschäftsstelle, Fans – einfach alle."

Beim Herzschlagfinale gegen Ahlen absolvierte Essens neue Nummer eins – unter den Augen seines Vaters und Ex-Bundesliga-Profi Richard Golz – das 34. Pflichtspiel für Rot-Weiss. 2019 wechselte der 1,87-Meter-Mann von der U23 des Hamburger SV in den Ruhrpott. Vor rund sechs Wochen verdrängte er Daniel Davari aus dem Tor und meisterte seine Aufgabe in den folgenden Liga-Partien bravourös. Auf die Frage, welchen Stellenwert dieser 14. Mai 2022 bei ihm persönlich habe, antwortete Golz: "Natürlich war das der größte Tag in meiner Karriere. Da brauche ich nicht lange zu überlegen."