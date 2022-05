Aufstieg perfekt: Der RWE ist wieder da! Ganz Essen feiert den Verein

Rot-Weiss Essen hat es geschafft! Nach 14 Jahren kehrt RWE in den bezahlten Profifußball zurück. Der Jubel kannte nach dem Sieg über Ahlen keine Grenzen - Platzsturm inklusive.

Ein Spielbericht nach solch einem Ereignis? Wir lassen die Aufzählung der Torchancen sein. Deshalb in Kürze: Rot-Weiss Essen besiegte Rot Weiss Ahlen mit 2:0. Die Tore des Tages, zum Aufstieg, vor 16.650 frenetischen Fans - darunter 150 Ahlener - erzielten Cedric Harenbrock (28.) und Simon Engelmann (60.). Da Preußen Münster im Parallelspiel gegen den 1. FC Köln nur mit 2:1, und nicht wie durch das Essener 2:0 nötig mit 6:1 gewinnen konnte, war der RWE-Aufstieg perfekt.

Nach 14 langen Jahren, nach vielen Versuchen aus der "Schweineliga" Regionalliga West herauszukommen, hat es der Deutsche Meister von 1955 geschafft: RWE ist zurück auf Deutschlands Fußballkarte. Ab sofort wird sich RWE nicht mehr - bei allem Respekt für die Klubs - mit dem FC Wegberg-Beeck, VfB Homberg oder SV Straelen messen müssen - es warten echte Traditionsklubs auf Essen wie: MSV Duisburg, 1860 München, 1. FC Saarbrücken oder VfL Osnabrück.

Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Herzenbruch - Tarnat, Dürholtz - Young (85. Kleinsorge), Harenbrock (76. Krasniqi), Kefkir (90. Janjic) - Engelmann (89. Kesim). Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Herzenbruch - Tarnat, Dürholtz - Young (85. Kleinsorge), Harenbrock (76. Krasniqi), Kefkir (90. Janjic) - Engelmann (89. Kesim). Rot Weiss Ahlen: Velichkov - Kahlert, Twardzik, Holldack (66. Bayacki), Marzullo (80. Gueye), Ivan, Zuhs, Pihl, Mai (55. Osmani), Wiesweg (80. Marino), Francis. Schiedsrichter: Niklas Dardenne. Tore: 1:0 Harenbrock (28.), 2:0 Engelmann (60.). Gelbe Karten: - Marzullo. Zuschauer: 16.650.

In Essen dürfte der Samstag zum Sonntag gemacht werden. Es wurde schon nach dem Spiel auf den Tribünen gefeiert - und auf dem Rasen. Denn die Fans stürmten den Platz, auch wenn der Verein ausdrücklich gebeten hatte dies nicht zu tun. Aber die Freude war zu groß, zu überwältigend. Alle Essener sind erleichtert und überglücklich, dass ihr RWE wieder da ist - zurück im Profifußball.





Jörn Nowak, Essens Teamchef der letzten zwei Spiele und Sportdirektor, sagte es noch vor dem letzten Regionalliga-Auftritt gegen Ahlen: "Die Leute haben in Essen so eine Sehnsucht, die ist einfach überall spürbar." Diese Sehnsucht nach dem Aufstieg ist nun am 14. Mai 2022 gestillt worden. Essen liegt sich in den Armen und wird nur noch eines tun: Den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Schließlich ist der RWE wieder da!