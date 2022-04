Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen bleibt durch das 3:1 gegen Wegberg-Beeck zwei Punkte an Preußen Münster dran. Der Coach freute sich über drei Zähler.

Pflichtaufgabe erfüllt! Rot-Weiss Essen besiegte das Kellerkind FC Wegberg-Beeck am Freitagabend an der Hafenstraße mit 3:1 (2:0). Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart vor 11450 Fans erzielten Felix Herzenbruch (28.), Isaiah Young (32.) und Simon Engelmann (83.). Für den Gast traf Jeff-Denis Fehr (49.) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Über dieses Tor ärgerte sich der Essener Coach, weil es im Fernduell mit Preußen Münster, die parallel 3:0 gegen den KFC Uerdingen siegten, auch auf die Tordifferenz ankommen könnte: "Grundsätzlich ist jedes Gegentor ärgerlich. Da waren wir in jedem Zweikampf einen Schritt zu spät. Klar spielt das Torverhältnis eine Rolle, aber das darf auch nicht zu sehr in den Köpfen sein. Man muss diese Partien erst einmal spielen. Mir war es klar, dass das Spiel nicht einfach werden würde. "

Ich bin sehr froh, dass uns die Fans über die gesamte Spielzeit immer wieder nach vorne getrieben haben. Christian Neidhart.

Insgesamt freute sich Neidhart aber natürlich über den dritten Dreier in Serie. Seine Mannschaft glänzte zwar nicht und leistete sich einige Unsicherheiten, der Sieg war dennoch verdient. "Wir haben die ersten 20 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel reinzukommen. Dann waren es zwei gute Standardsituationen, die uns eine 2:0-Führung beschert haben. Nach der Pause haben wir dann die ersten 10, 15 Minuten verschlafen. Danach haben wir dann wieder das Heft in die Hand genommen. Ich bin sehr froh, dass uns die Fans über die gesamte Spielzeit immer wieder nach vorne getrieben haben", erklärte der Fußballlehrer.





Für die Neidhart-Elf geht es mit der letzten Englischen Woche in dieser Saison weiter – und die hat es noch einmal in sich. Am Dienstagabend (03. Mai, 19.30 Uhr) reist Essen im Niederrheinpokal-Halbfinale zum Liga-Rivalen Wuppertaler SV. Nur vier Tage später (07. Mai, 14 Uhr) steht dann das Gastspiel beim SV Rödinghausen in Lotte auf dem Programm.