RWE: Arbeitssieg! Arbeitssieg! Wegberg-Beeck mit einem Bein in Liga 5

Rot-Weiss Essen bleibt an Preußen Münster dran! Auch nach den Freitagsspielen bleibt der Rückstand von RWE auf den SCP bei zwei Zählern.

Es bleibt weiter spannend in der Regionalliga West: RWE besiegte am Freitagabend den FC Wegberg-Beeck vor 11450 Zuschauern mit 3:1 (2:0).

Rot-Weiss Essen ging sehr konzentriert, aber ohne den ganz großen Druck auf den Gegner auszuüben, in die Partie. Aber auch ohne Vollgas-Fußball, der seriöse Auftritt langte. Felix Herzenbruch (28.) grätschte den Ball nach einer guten Thomas-Eisfeld-Flanke in die Maschen - 1:0 für RWE vor dem Tollhaus Westtribüne!





Die bis dato eigentlich gut im Spiel gewesenen Gäste aus Wegberg-Beeck schienen von dem 0:1 aus der Bahn geworfen zu sein. Isaiah Young (32.) traf nur vier Minuten später mit einem fulminanten Distanzschuss zum 2:0. Und dann noch fast das 3:0: Über Eisfeld und Marius Kleinsorge landete der Ball bei Simon Engelmann, doch dieser vergab in der Situation kläglich. Mit der 2:0-Führung von RWE ging es in die Pause.

RWE: Golz - Plechaty (88. Sauerland), Heber, Herzenbruch, Kefkir (85. Krasniqi) - Eisfeld, Tarnat, Dürholtz (76. Janjic) - Kleinsorge (66. Haiduk), Engelmann, Young. FC Wegberg-Beeck: Zabel - Redjeb, Hoffmanns, Wilms - Passage, Kühnel, Abdelkarim (46. Kleefisch), Post (87. Meurer) - Bach (60. Benteke), Fehr (89. Schütte), Leersmacher. Schiedsrichter: Alexander Schuh. Tore: 1:0 Herzenbruch (28.), 2:0 Young (32.), 2:1 Fehr (49.), 3:1 Engelmann (83.). Zuschauer: 11.450. Gelbe Karten:Heber, Plechaty - Kühnel, Hoffmanns. Gelb-Rot: Kühnel (74.).

Nach Wiederbeginn machte die Mannschaft von Christian Neidhart dort weiter, wo sie vor rund 15 Minuten aufhörte: mit dicken Torchancen. Sandro Plechaty (48.) verpasste aus kurzer Distanz das 3:0.

Die Engelmann- und Plechaty-Fehlschüsse sollten bestraft werden: Vorne ließ Plechaty die Riesen-Möglichkeit liegen, im Gegenzug lief dann Jeff-Dennis Fehr frei auf Jakob Golz zu und blieb cool - nur noch 2:1 (49.) für RWE.

Die Rot-Weissen wirkten nach dem 1:2-Anschlusstreffer nicht mehr so souverän und taten sich durchaus schwer gegen gut organisierte Gäste aus dem Kreis Heinsberg. Ecken - 12:1 für RWE - und Distanzschüsse, wie der von Eisfeld (62.), mussten her, um rot-weisse Gefahr auszustrahlen. Doch Beeck-Torwart Stefan Zabel parierte klasse. Engelmann (83.) machte mit seinem 22. Saisontor dann alles klar.

Es sollte, auch der tollen Unterstützung der RWE-Fans, beim 3:1-Arbeitssieg der Essener bleiben. Damit hat sich nach diesem Freitagabend in der Tabelle nicht viel verändert. Essen hat gewonnen und Münster gegen KFC Uerdingen (3:0) auch. Somit liegen die Preußen weiter mit zwei Punkten vor RWE und haben nun auch das hauchdünn bessere Torverhältnis. Es bleibt weiter sehr spannend. Am nächsten Freitag spielt Münster in Wiedenbrück, Essen am Samstag in Lotte gegen Rödinghausen.

Für die Gäste vom FC Wegberg-Beeck geht es nach dieser Niederlage mit großer Wahrscheinlichkeit in die Mittelrheinliga. Bei sechs Punkten Rückstand und einem deutlich schlechteren Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz ist die Lage zwei Begegnungen vor Schluss nahezu aussichtslos.