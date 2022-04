Regionalliga: Abstiegskampf - Schalke II mit dem nächsten Keller-Krimi

Schalke II konnte in der Regionalliga kurz durchatmen, nun steht das nächste Kellerduell im Abstiegskampf an.

Die Erleichterung war groß bei der U23 des FC Schalke nach dem 1:0-Heimsieg gegen den Bonner SC. Ohne diesen stünde die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel bereits auf einem Abstiegsrang. So gehen die Knappen als 13. in das nächste Kellerduell, denn in der Regionalliga ist unten alles eng beisammen, selbst Rot Weiss Ahlen auf Platz zehn muss noch zittern.

Daher muss auch Schalke weiter nachlegen, am Samstag (14 Uhr) geht es zum SV Lippstadt. Die Lippstädter stehen einen Rang und einen Punkt vor den königsblauen Talenten. Der Sieger hat ein wenig Luft, der Verlierer steht enorm unter Druck.

In Lippstadt muss Schalke erneut auf Rufat Dadashov, Björn Liebnau und Bleron Krasniqi verzichten. Fimpel betont vor dem Duell auf der Homepage der Schalker: "Lippstadt hat eine harte Woche hinter sich mit zwei Top-Spielen gegen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen. Es sind viele ehemalige Schalker in der Mannschaft, die wir noch gut kennen. Gerade deshalb werden die 08er hochmotiviert sein. Es ist ein Duell gegen einen direkten Tabellennachbarn, ähnlich wie zuletzt gegen den Bonner SC. Lippstadt ist eine Mannschaft, die sehr aktiv spielt, vorne früh verteidigt und Druck macht. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir mit hoher Intensität, viel Kraft und hoher Laufbereitschaft spielen und das nächste direkte Duell für uns entscheiden. Wir werden wieder alles geben und eine gute Mannschaft auf dem Platz haben.“

Nach dem Spiel gegen Lippstadt warten auf den S04 noch die Partien gegen RWO, in Uerdingen und zum Abschluss zuhause gegen den SC Wiedenbrück.