Schalke U23: So sah es nach 34 Spielen in der letzten Abstiegssaison aus

Die U23 des FC Schalke 04 kämpft um den Klassenerhalt. So sah es beim letzten Abstieg vor fünf Jahren nach 34 Spieltagen aus.

Fünf Jahre sind seit dem letzten Abstieg der U23 des FC Schalke 04 mittlerweile vergangen. Am Ende der Saison 2016/17 musste die königsblaue Reserve den bitteren Gang in die Oberliga Westfalen antreten.

Zwei Spielzeiten später kehrte S04 zurück in die Regionalliga West. Nach zwei soliden Saisons mit Platzierungen im Mittelfeld der Tabelle, von denen eine frühzeitig abgebrochen wurde, müssen die Schalker derzeit aber wieder zittern: Vier Spieltage vor dem Ende der Saison stehen sie nur drei Punkte über dem Strich, reagierten auf den ausbleibenden Erfolg vor einigen Wochen bereits mit einem Trainerwechsel.

"Das wird eh bis zum Ende eng werden. Wir haben auch noch schwere Spiele", meinte Jakob Fimpel, der von Torsten Fröhling übernahm, nach dem wichtigen 1:0 im Kellerduell gegen den Bonner SC am letzten Samstag. Er gab sich optimistisch: "Wir sind eine junge Mannschaft. Wild und hungrig. Wir sind Feuer und Flamme."

Noch haben die Schalker jedenfalls alles in der eigenen Hand. Und: Sie stehen deutlich besser da als zum jetzigen Zeitpunkt in der Abstiegssaison. Damals hatte S04 nach 34 Spielen 30 Zähler auf dem Konto, aktuell sind es bereits acht mehr.

Die aktuelle Tabelle:

Die Tabelle nach 34 Spieltagen in der Abstiegssaison:

Wobei: Der derzeitige Punktestand hätte damals auch nicht für den Klassenerhalt gereicht. Dafür wären 39 Punkte erforderlich gewesen. Im Übrigen hatte Schalke damals die bessere Defensive. 48 Gegentore waren es 2016/17, jetzt sind es bereits 60.

Der größte Unterschied jedoch: Damals war die Saison nach 34 Spieltagen beendet. Aufgrund der vergrößerten Liga bietet sich S04 in diesem Jahr hingegen die Chance, die aktuelle Bilanz noch weiter aufzupolieren. Mit zwei Siegen aus drei Partien zeigten sich die Knappen seit dem Trainerwechsel formverbessert, auch bei der 0:2-Pleite gegen Münster präsentierte sich die Fimpel-Elf ordentlich. Den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt kann Schalke am kommenden Samstag (14 Uhr) beim SV Lippstadt gehen.

Das Restprogramm der U23: