Schalke II: Sidi Sané überzeugt beim U23-Debüt - Lob vom Trainer

Sidi Sané sorgte bundesweit für Aussehen, weil er bei den S04-Profis mittrainierte. Nun gab der Bruder von Leroy Sané sein Debüt in der Regionalliga.

Jugend forscht bei der U23 des FC Schalke 04. Beim wichtigen 1:0-Sieg gegen den Bonner SC hat Schalkes Trainer Jakob Fimpel mit Semin Kojic und Sidi Sané zwei U19-Spieler in die Startelf gestellt. Mit Gideon Guzy half ein weiterer U19-Spieler mit starken Szenen, den knappen und wichtigen Sieg festzumachen.

Aber auch Kojic und Sané lieferten. Der erst 17 Jahre alte Kojic ging als Stoßstürmer weite Wege in der Offensive und hatte am Ende sogar noch eine große Kontergelegenheit zum 2:0. Und Sané überzeugte kurz vor seinem 19. Geburtstag durch ein sehr stabiles Spiel auf der rechten Außenseite direkt vor der Dreierabwehrkette. „Beide machen es super in der U19. Ich kenne beide praktisch noch von Kleinauf und ich weiß einfach, dass ich die hier reinschmeißen kann und sie sofort Feuer und Flamme sind“, sagte Fimpel nach dem Spiel. Für beide Regionalliga-Debütanten gab es ein Sonderlob: „Beide haben super intensiv gespielt. Man hat keinen Unterschied gemerkt zu den Älteren. Beide haben ein super Spiel gemacht.“

Ich weiß um seine Qualitäten in der Offensive. Das hat er gegen Bonn auch gezeigt, wenn er sich über den Flügel dann im Eins-gegen-eins durchsetzen kann und dann die Flanke bringt. Jakob Fimpel über Sidi Sané

Dabei spielte der Bruder von Leroy Sané auf der rechten Außenbahn vor der Abwehr. Defensiv, sofern es erforderlich war, wirkte Sané sehr konsequent und konnte darüber hinaus einige gute Offensivakzente setzen. Mit seinem raumgreifenden Spiel machte er das eine oder andere Mal ordentlich Meter. „Er war schon offensiv ausgerichtet. Ich weiß um seine Qualitäten in der Offensive. Das hat er gegen Bonn auch gezeigt, wenn er sich über den Flügel dann im Eins-gegen-eins durchsetzen kann und dann die Flanke bringt“, erklärte Fimpel die Idee dahinter.

Zuvor hatte Fimpel auch mit Schalkes U19-Erfolgscoach Norbert Elgert über seinen Plan gesprochen: „Wir haben auf jeden Fall telefoniert“, meinte Fimpel. Elgert hatte den eigentlichen Außenstürmer Sidi Sané in der U19-Bundesliga auch schon auf der Innenverteidiger-Position getestet und war sehr zufrieden damit. In der vergangenen Woche durfte Sané bereits bei den Profis mittrainieren. Sein erster Einsatz in der U23 war nun ein weiterer Schritt in Richtung Senioren.

„Wir wollten Sidi die Gelegenheit geben, mal bei uns reinzuschnuppern“, sagte S04-Trainer Mike Büskens zuletzt über Sané. „Wir wissen alle, dass sein Weg in den letzten Jahren nicht einfach war, weil er gepflastert war von einigen Verletzungen. Aber grundsätzlich hat er ein spannendes Profil.“

Das hat er - wie Kojjic - am Samstag in der Regionalliga West unter beweis gestellt. Auf beide Spieler dürfte Fimpel auch in den kommenden Wochen im Abstiegskampf in der Regionalliga West zurückgreifen.