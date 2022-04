Regionalliga: Düsseldorf II mit „Big Points” für Klassenerhalt, aber Lovren mit Schlüsselbeinbruch

Die U23 von Fortuna Düsseldorf gewann das Nachholspiel in der Regionalliga West beim Wuppertaler SV mit 2:0 und holte damit wichtige Punkte für den Klassenverbleib.

In der Regionalliga West musste am Mittwoch die U23 von Fortuna Düsseldorf zum Nachholspiel beim Wuppertaler SV ran. Vor der Partie hatten die Düsseldorfer 39 Punkte auf dem Konto und standen auf Platz neun in der Tabelle.

Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz betrug nur sieben Punkte, der Klassenerhalt war noch längst nicht sicher. Die jüngsten Ergebnisse sprachen gegen die Mannschaft von Nico Michaty, vier der vergangenen fünf Ligaspiele gingen verloren. Trotzdem gelang es am Ende der Düsseldorfer Zweitvertretung den WSV mit 2:0 zu besiegen.

Jedoch mussten die Fortunen den Erfolg teuer bezahlen. Bereits in der achten Minute wurde Davor Lovren verletzt ausgewechselt, der 23-Jährige erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wird für mehrere Monate ausfallen.

Düsseldorf-Trainer Michaty äußerte sich zum Sieg seiner Mannschaft: „Ich bin sehr froh und erleichtert über den wichtigen Sieg. Zu Beginn ist es natürlich unglücklich gelaufen mit der Verletzung. Wir hatten Glück, dass wir zu Beginn nicht in Rückstand geraten sind, Wuppertal hatte zwei Riesenmöglichkeiten. Danach hatten wir auch eine Phase, in der wir selbst hätten in Führung gehen können. Im ersten Durchgang war es ein Spiel mit vielen Torchancen, es hätte zur Halbzeit auch 3:3 stehen können.“

Sein Zusatz: "Wir haben in der Pause schon gemerkt, dass für uns etwas drin ist, wenn wir die Null halten. In der zweiten Hälfte haben wir aus dem Spiel heraus wenig zugelassen und auch das Spielglück gehabt, dass wir in Führung gehen. Dann machen wir noch das Zweite und hatten natürlich hinterher auch noch Kontermöglichkeiten."

Sein Fazit: „Das ist ein Big Point auf dem Weg zu unserem Ziel Klassenerhalt. Das war eine tolle Mannschaftsleistung, alle haben sich reingehauen und gegen eine richtig gute, spielstarke Mannschaft gewonnen.“

Fortuna Düsseldorf II steht nach dem Sieg in Wuppertal mit 42 Punkten weiterhin auf Platz neun und ist dem Klassenerhalt ein ganzes Stück nähergekommen. Am Samstag (16. April, 14 Uhr) geht es für die U23 zuhause gegen den KFC Uerdingen weiter.