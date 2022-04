RWE in Aachen: So viele Karten wurden bisher verkauft

Rot-Weiss Essen reist am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Alemannia Aachen. Ein Sonderzug wird für die Fans eingesetzt. Bis Freitag verkauft RWE noch Karten.

Nach dem Derby in Oberhausen (1:1) ist vor dem Westschlager in Aachen: Auf Rot-Weiss Essen wartet am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) die nächste schwere Aufgabe in der Fremde. Es geht zum Tivoli, zu Alemannia Aachen.

Die Alemannia kämpft um den Klassenerhalt, RWE um den Titel und den damit verbundenen ersehnten Drittliga-Aufstieg: beide Mannschaften brauchen die Punkte dringend. Und auch die Unterstützung ihrer Fans.

In Oberhausen, wo das Spiel 9128 Zuschauer sahen, waren rund 4000 Essener vor Ort.

Bis zu 10.000 Zuschauer dürften diesem traditionsreichen Vergleich am Sonntag beiwohnen. Bei RWE läuft aktuell alles auf 2500 bis vielleicht 3000 mitreisende Fans hinaus. Denn bis Mittwochmittag wurden 1.650 Karten in Essen abgesetzt.

Die Bahn wird am Sonntag einen Entlastungszug (9420) einsetzen, mit dem RWE-Fans direkt an den Aachener Hauptbahnhof gebracht werden. Dieser fährt um 10.12 Uhr auf Gleis 1 des Essener Hauptbahnhofs los. Sondershuttlebusse bringen RWE-Fans von dort aus zum Tivoli. Auf dem Rückweg verkehrt der Entlastungszug mit der Zugnummer 9421 nach Essen ab 16.40 Uhr auf Gleis 2 in Aachen.

RWE informiert: Wer noch einen Platz im Gästeblock erwerben möchte, kann dies bis einschließlich Freitag, 18 Uhr, am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße tun. Sitzplätze (Vollzahler: 21 Euro, Ermäßigt: 17 Euro, bis 17 Jahre: 11 Euro) sind noch zu Genüge erhältlich. Auch Rollstuhlfahrer-Karten werden weiterhin angeboten. Stehplatz-Tickets hingegen sind ausverkauft. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich.