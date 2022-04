FC Wegberg-Beeck: Nummer 10 spielt sich ins Rampenlicht

Ob der FC Wegberg-Beeck in der Saison 2022/23 in der Regionalliga West spielen wird, ist noch sehr fraglich. Derweil kann ein Spieler stark davon ausgehen, dass er die Liga halten wird.

Der FC Wegberg-Beeck kämpft um den Klassenerhalt in der Regionalliga West. Vier Punkte liegen die Beecker aktuell hinter dem rettenden Ufer zurück. Sechs Spiele hat die Mannschaft von Trainer Mark Zeh noch Zeit, um den Abstieg in die Mittelrheinliga abzuwenden.

In diesen Begegnungen wird es auch auf die Beecker Leistungsträger draufankommen - wie zum Beispiel Jan Bach. Die Nummer zehn des Tabellen-17. spielt eine gute Saison. Bach gehört im Mittelfeld zu den auffälligsten Akteuren im Zeh-Team. In 27 Einsätzen erzielte er auch zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Leistungen, die die Konkurrenz aufmerksam gemacht haben.

Zuletzt zeigte Alemannia Aachen großes Interesse an dem 24-Jährigen. Doch eine Rückkehr zu seinem Jugendverein wird es nicht geben. Bach lehnte nach RS-Informationen einen Wechsel in die Kaiserstadt ab. RevierSport erfuhr nun, dass der SV Rödinghausen und weitere ambitionierte Klubs aus der West-Staffel an den Diensten des flexiblen Mittelfeldspielers der Beecker dran sind. Bach selbst, hat über seine Zukunft noch nicht entschieden. Das will der technisch versierte 1,90 Meter große Mittelfeld-Mann aber in Kürze tun.

"Ich bin Wegberg-Beeck und meinem Trainer sehr dankbar für die Unterstützung in den letzten zwei Jahren. Ich hatte letztes Jahr schon einige Angebote vorliegen und bin dann noch eine Saison geblieben, jetzt bin ich 24 Jahre und bereit den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", verkündet er gegenüber RevierSport seinen Abschied aus dem Waldstadion. Nur das neue Ziel ist noch offen. Bach betont: "Mal schauen. Das hat noch Zeit. Jetzt zählt nur der Klassenerhalt mit dem FC Wegberg-Beeck. Alles andere wäre für mich ein sehr schlechter und trauriger Abschied."