Alemannia Aachen: Zwei Mittelfeldspieler spielen keine Rolle mehr

Alemannia Aachen befindet sich im Abstiegskampf der Regionalliga West. Es wird immer enger da unten im Tabellenkeller. In der Kaiserstadt wird nun noch enger zusammengerückt.

Alemannia Aachen hat den Mittelfeldspielern Dustin Zahnen (26) und Matti Cebulla (20) mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb der Ersten Mannschaft teilnehmen werden. Im Zuge der Planungen für die letzten Spiele der Saison 2021/22 hat sich die Sportliche Leitung der Schwarz-Gelben gemeinsam dazu entschieden, den Kader zu verkleinern, um als Mannschaft noch enger zusammenzurücken. Zahnen bestritt in der laufenden Serie zehn Spiele (kein Treffer), Cebulla kam in dieser Saison zu zwölf Einsätzen (ein Tor).

"Wir befinden uns trotz der guten Punkteausbeute nach der Winterpause weiter in einer extrem schwierigen sportlichen Situation. Nachdem Dustin und Matti in den letzten Wochen nicht berücksichtigt wurden und in den Überlegungen des Trainerteams auch für den Saisonendspurt keine Rolle spielen, ist der Entschluss gereift, den Abstiegskampf mit einem kleineren und schlagkräftigeren Kader, der vollends das sportliche Vertrauen des Trainers genießt, anzugehen", erklärt Alemannia-Sportdirektor Helge Hohl.

Am Samstag sollte die Alemannia, die aktuell auf einem Abstiegsplatz rangiert, bei Rot Weiss Ahlen antreten, doch das Spiel wurde witterungsbedingt abgesagt.

Der nächste Alemannia-Gegner ist Rot-Weiss Essen (Sonntag, 10. April, 14 Uhr). Es folgen Duelle beim SV Straelen, Heimspiele gegen den 1. FC Köln II und Wuppertaler SV, eine Begegnung bei Fortuna Köln und die Partien gegen Fortuna Düsseldorf II sowie beim VfB Homberg. Nicht zu vergessen: Das noch nicht terminierte Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen.