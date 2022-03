RL West: Schalke-II-Spiel gegen Münster doch nicht in der Arena

Das Heimspiel der U23 des FC Schalke 04 gegen den SC Preußen Münster findet nun doch nicht in der Veltins-Arena, sondern im Parkstadion statt.

Es dürfte auch für die Schalker U23-Spieler selbst ein Highlight gewesen sein: das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen in der Veltins-Arena. Nun sollte eigentlich auch ein zweites Spiel folgen, nämlich das gegen den SC Preußen Münster. Doch nun wird offenbar doch nichts daraus.

Wie die Preußen am Donenrstag mitteilten soll das Spiel, das für den 10. April vorgesehen war, nun doch im Parkstadion stattfinden. „ Aufgrund behördlicher Anordnungen wurde das Auswärtsspiel des SC Preußen Münster bei der U23 des FC Schalke 04 erst vor wenigen Tagen in die Veltins-Arena verlegt. Am heutigen Donnerstag folgte nun die Kehrtwende: Die Partie, die am 10. April um 14 Uhr angestoßen wird, soll nun doch im benachbarten „Parkstadion“ ausgetragen werden“, schreibt der Verein selbst.

Gegenüber der WAZ hatte die Polizei Gelsenkirchen mitgeteilt, dass die Erkenntnislage ein Fußballspiel im Parkstadion zulasse. Warum das so ist, können Sie hier nachlesen.