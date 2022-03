Regionalliga: Lotte hadert mit dem Ergebnis – RWO mit der Chancenverwertung

Rot-Weiß Oberhausen hat die Sportfreunde Lotte mit 1:0 besiegt und klettert damit auf Platz vier der Tabelle. Dabei ließen die Kleeblätter noch reihenweise gute Chancen aus.

Rot-Weiß Oberhausen ist durch den knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg über die Sportfreunde Lotte in der Tabelle am Wuppertaler SV vorbeigezogen und steht somit nun auf Rang vier. Der Sieg hätte aber auch durchaus höher ausfallen können, denn die Mannschaft von Trainer Mike Terranova vergab immer wieder beste Chancen. Einzig ein satter Schuss von Shaibou Oubeyapwa fand in der 73. Minute sein Ziel.

Kurz darauf musste Lottes Muhammed Emir Terzi mit Gelb-Rot vom Platz, was es den Gästen erschwerte, in der Schlussphase nochmal so richtig gefährlich zu werden, wie sie es zuvor einige Male vor allem bei Kontern waren.

Lotte-Trainer Tim Wendel-Eichholz haderte sowohl mit dem Platzverweis, als auch mit dem Ergebnis. „Die Gelb-Rote Karte macht es dann für uns natürlich enorm hart. Ich fand die Entscheidung sehr schwierig, weil dahinter noch mehrere Spieler von uns waren. Außerdem hätten wir noch einen klaren Elfmeter bekommen müssen. Da hat uns einfach das Spielglück gefehlt.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft war der 33-Jährige aber absolut zufrieden. „Wir hätten mit unseren zwei, drei guten Chancen auch selber in Führung gehen können. Die Jungs haben es gut gemacht, haben sich in alles reingeschmissen und hatten eine Topmannschaft am Rande einer Niederlage. Schade, dass wir trotzdem nichts mit nach Hause nehmen.“

Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass wir uns nach den ganzen vergebenen Möglichkeiten noch irgendein krummes Ding fangen, das wäre irgendwie typisch gewesen Justin Heekeren

RWO-Coach Mike Terranova sah das anders. „Da haben wir wohl verschiedene Spiele gesehen“, meinte der Oberhausener „Fußballgott“. Auch sein Torhüter Justin Heekeren, der nach drei Spielen mal wieder ohne Gegentor blieb, sprach von einem hochverdienten Sieg. „Unsere Chancenverwertung war - nett ausgedrückt – ausbaufähig. Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass wir uns nach den ganzen vergebenen Möglichkeiten noch irgendein krummes Ding fangen, das wäre irgendwie typisch gewesen. Umso glücklicher bin ich, dass wir hinten mal wieder die Null gehalten haben.“

Für RWO stehen nun zwei absolute Topspiele in Folge an. Zunächst am Samstag bei Fortuna Köln, anschließend am darauf folgenden Dienstag das Derby gegen Rot-Weiss Essen. „Wir konzentrieren uns jetzt erstmal voll und ganz auf Fortuna“, betonte Heekeren. „Wir wollen beide Spiele auf jeden Fall gewinnen. Wir haben Platz vier erreicht und jetzt wollen wir nächsten Platz erreichen und dann mal schauen, wie weit nach oben es noch gehen kann.“

Die Sportfreunde treffen am kommenden Samstag zeitgleich auf den FC Wegberg-Beeck. Die Chance für den Tabellenachtzehnten, im Duell gegen einen direkten Konkurrenten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.