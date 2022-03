NR-Pokal: Straelen-Trainer erwartet eine Reaktion auf die Uerdingen-Klatsche

Am Mittwochabend ist der SV Straelen im Viertelfinale des Niederrheinpokals zu Gast beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Trainer Rudi Zedi will dort ein anderes Gesicht seiner Elf sehen.

Der Regionalligist SV Straelen steht im Viertelfinale des Niederrheinpokals und spielt am Mittwoch (30. März, 19 Uhr) gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen um die Teilnahme am Halbfinale. In der Meisterschaft verlor der SVS die vergangenen beiden Spiele. Straelen-Trainer Rudi Zedi zählt im Viertelfinale auf eine bessere Leistung seiner Truppe.

Ursprünglich als sportlicher Leiter geholt, übernahm der 47-Jährige im Februar bereits zum zweiten Mal das Traineramt beim SVS. In der Liga konnte er seitdem zwei Siege holen und zudem im Achtelfinale des Niederrhein-Pokals den 1.FC Monheim besiegen. Zuletzt gab es in der Liga eine überraschend deutliche Niederlage gegen den Tabellenvorletzten KFC Uerdingen (1:4).

Dazu betont er: „Ich erwarte auf jeden Fall eine Reaktion. Wir hatten auch am Sonntag nach der Niederlage gegen Uerdingen eine längere Sitzung und haben hinterleuchtet, was da aber der 26. Minute passiert ist.“

Sein Zusatz: „Wir waren vorher konstant gut, das Uerdingen-Spiel war das Schlechteste aus den letzten sechs Partien. Einigen Spielern hat da die Einstellung zur Sache gefehlt.“

Vor dem Pokal-Duell weiß Zedi auch um die Stärken des Gastgebers: „Das ist eine gute, solide Oberliga-Mannschaft. Sie haben ihre Stärken im spielerischen Bereich, ich habe den ETB in dieser Saison schon oft gesehen.“

Der Trainer macht seine Erwartungen an das Pokal-Spiel gegen den ETB deutlich: „Ich erwarte eine Einstellung wie gegen Monheim (Achtelfinale, Anm. d. Redaktion), ich denke das wird ein ähnliches Spiel. Wir müssen über 90 Minuten eine Körpersprache auf den Platz bringen, die zeigt in welche Richtung es gehen soll.“

Das Ziel sollte klar sein. Nachdem der SVS sich in der vergangenen Pokal-Saison erst im Finalspiel knapp gegen den Wuppertaler SV (1:2) geschlagen geben musste, ist ein Weiterkommen beim ETB Pflicht.