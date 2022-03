Das Online-Portal transfermartk.de hat die Marktwerte für die Regionalliga West angepasst. Ein Spieler von Rot-Weiss Essen ist mächtig abgerutscht. Die Youngster dominieren die Liga.

Noch im Januar war Thomas Eisfeld von Rot-Weiss Essen der wertvollste Spieler der Regionalliga West. Zumindest, wenn es nach transfermarkt.de geht.

Im jüngsten Update des Online-Portals ist der Marktwert des RWE-Neuzugangs von 400.000 Euro auf 300.000 Euro abgestürzt - die größte Abwertung der Liga. Das liegt nicht an Eisfelds Leistungen, der Mittelfeldspieler steuerte seit seiner Ankunft im Januar drei Tore und zwei Vorlagen in sechs Spielen bei. Viel mehr war nach Begründung von transfermarkt.de "der Marktwert des ehemaligen Bochumers nach einem halben Jahr ohne Klub und dem Wechsel aus der Zweit- in die Viertklassigkeit nicht mehr zu halten".

Eisfeld findet sich im Ranking auf Platz sechs wieder, eine Position vor Mitspieler Felix Bastians (275.000 Euro).

Neu auf Platz eins der Regionalliga West ist Tim Lemperle (1 Million Euro) vom 1. FC Köln, der gleich drei Akteure in den Top-Zehn vorzuweisen hat. Komplettiert werden die Top-Drei von Kerim Calhanoglu (Schalke II, 800.000 Euro) und Conor Noß (Borussia Mönchengladbach II, 400.000 Euro).

Die zehn wertvollsten Spieler der Regionalliga West (laut transfermarkt.de)

1. Tim Lemperle (20, 1. FC Köln II, 1 Million Euro)

2. Kerim Calhanoglu (19, Schalke II, 800.000 Euro)

3. Conor Noß (21, Borussia Mönchengladbach II, 400.000 Euro)

4. Marvin Obuz (20, 1. FC Köln II, 300.000 Euro)

5. Jan Olschowsky (20, Borussia Mönchengladbach II, 300.000 Euro)

6. Thomas Eisfeld (29, Rot-Weiss Essen, 3000.000 Euro)

7. Felix Bastians (33, Rot-Weiss Essen, 275.000 Euro)

8. Mathias Olsen (21, 1. FC Köln II, 200.000 Euro)

Suheyel Najar (26, Fortuna Köln, 200.000 Euro)

Henning Matriciani (22, FC Schalke II, 200.000 Euro)

Daniel Heber (27, Rot-Weiss Essen, 200.000 Euro)

Luca Dürholtz (28, Rot-Weiss Essen, 200.000 Euro)

Thomas Kok (23, Preußen Münster, 200.000 Euro)

Rufat Dadashov (30, FC Schalke II, 200.000 Euro)

Kevin Wolze (32, SV Straelen, 200.000 Euro)

Kaan Kurt (20, Borussia Mönchengladbach II, 200.000 Euro)

Isaiah Young (23, Rot-Weiss Essen, 200.000 Euro)

Dennis Gorka (19, Fortuna Düsseldorf II, 200.000 Euro)