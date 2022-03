RWE in Wiedenbrück: Nur noch 100 Karten übrig - Tageskasse geschlossen

Viele Fans von Rot-Weiss Essen werden am Samstagvormittag auf der Autobahn "A2" Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs sein. RWE spielt beim SC Wiedenbrück (14 Uhr).

Mit rund 1000 Fans war Rot-Weiss Essen am Mittwochabend bei Rot Weiss Ahlen zu Gast. 1908 Zuschauer sahen ein 0:2 aus Sicht der Bergeborbecker im Münsterland.

In Ostwestfalen soll es am Samstag für die mitreisenden RWE-Fans dann allen Grund zum Jubeln geben. 700 von 800 zur Verfügung gestellten Karten hat Rot-Weiss Essen für das Spiel beim SC Wiedenbrück bereits verkauft.

RWE und der SC Wiedenbrück weisen daraufhin, dass die Tageskasse für die Gäste-Fans am Samstag geschlossen bleibt.

"Bis 18 Uhr können alle RWE-Fans im Fanshop an der Hafenstraße die restlichen 100 Tickets aus dem uns zur Verfügung gestellten Kontingent erwerben", berichtet RWE-Pressesprecher Niclas Pieper.

Nach dem Spiel in Wiedenbrück kehrt Rot-Weiss Essen ins heimische Stadion an die Hafenstraße zurück. Dann geht es am Freitagabend (1. April, 19.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln weiter, bevor es schon am Dienstag (5. April, 19.30 Uhr) zum Derby zu Rot-Weiß Oberhausen geht.