Regionalliga: Davari patzt doppelt - Ahlen schockt RWE erneut

In der Regionalliga stand am Mittwoch das Nachholspiel Rot Weiss Ahlen gegen Rot-Weiss Essen an. Und RWE stolperte beim 0:2 (0:0) wieder an der Werse.

Vor genau 364 Tagen ärgerte Rot Weiss Ahlen Rot-Weiss Essen im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Ein Konter in der 90. Minute führte zum 2:1-Erfolg. Am Mittwochabend traf man sich erneut im Wersestadion. Wieder ging es für RWE um den Aufstieg, während Ahlen noch um den Klassenerhalt kämpft.

Und erneut musste RWE die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten. Weil die Essener vorne zu viel vergaben und hinten nach zwei Ecken zwei Treffer kassierten - beide unter gütiger Hilfe von Essens Keeper Daniel Davari.

RWE begann vor 1908 Zuschauern im Vergleich zum 3:0 gegen den KFC Uerdingen mit zwei Wechseln. Für Cedric Harenbrock und Marius Kleinsorge spielten Thomas Eisfeld und José-Enrique Ríos Alonso. Für den angeschlagenen Kleinsorge rutschte Timur Mehmet Kesim in den Kader.

RWE tat sich in der ersten Hälfte auf einem schwer zu bespielenden Rasen unheimlich schwer - es war eine Partie auf Augenhöhe. Zwei dicke Chancen gab es in den ersten 20 Minuten. Erst für RWE nach einem Patzer von RWA-Keeper Kevin Harr. Auf der anderen Seite patzten Daniel Heber und Davari, am Ende klärte Rios Alonso in höchster Not.

Dann die nächste Doppel-Gelegenheit, diesmal zeichneten sich beide Keeper aus. Nach 36 Minuten war Davari zur Stelle und einen Schritt vor Sebastian Mai am Ball. Auf der anderen Seite tauchte Isaiah Young alleine vor Harr auf, der das Duell für sich entschied.

RW Ahlen: Harr - Mamutovic (84. Lindner), Kahlert, Dal, Francis - Wiesweg, Das (86. Benning) - Mai (76. Osmani), Twardzik, Pihl (56. Bayaki) - Marzullo Harr - Mamutovic (84. Lindner), Kahlert, Dal, Francis - Wiesweg, Das (86. Benning) - Mai (76. Osmani), Twardzik, Pihl (56. Bayaki) - Marzullo Rot-Weiss Essen: Davari - Rios Alonso (46. Kefkir), Heber, Herzenbruch - Plechaty, Tarnat, Dürholtz, Bastians - Eisfeld (70. Kesim) - Young, Engelmann (70. Janjic) Tore: 1:0 Twardzik (63.), 2:0 Kahlert (78.) Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis

Nach der Pause brachte RWE-Trainer Christian Neidhart Oguzhan Kefkir für Rios Alonso, tauschte damit auch das System - es ging von der Dreier- auf die Viererkette. Und die Essener erhöhten den Druck, kamen zu vielen ruhenden Bällen, die aber lange Zeit völlig verpufften.

In der 61. Minute kam eine Ecke besser, doch den Kopfball von Felix Herzenbruch konnte Harr parieren. Wie es effizient geht, zeigte dann Ahlen, die nach ihrer ersten Ecke zum 1:0 kamen. RWE in Unterzahl, weil Herzenbruch am Rand behandelt werden musste. Davari flog an der Ecke vorbei, Patrik Twardzik sagte Danke und köpfte ins leere Tor.

Auf der anderen Seite machte RWE immer mehr Druck, hatte aber auch Pech - so zum Beispiel beim Lattenfreistoß von Niklas Tarnat (73.). Kurz danach hatte Felix Bastians das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber aus wenigen Metern an Harr. Die Essener jetzt mit Möglichkeiten fast im Minutentakt, aber auch Ahlen setzte Nadelstiche, einer endete fast mit dem Eigentor von Heber. Im Anschluss daran die Kopie vom 1:0. Ecke Ahlen, Davari patzt, Kevin Kahlert köpfte das 2:0 für die Hausherren.

Von diesem Schock erholte sich der Aufstiegsfavorit nicht mehr, Ahlen sorgte für die Sensation, für RWE nach dem 1:4 gegen Straelen die zweite Pleite der Saison.

Weiter geht es für Ahlen am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Köln II, RWE spielt gleichzeitig beim SC Wiedenbrück.