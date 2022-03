Nach der Niederlage in Ahlen (0:2) geht es für Rot-Weiss Essen beim SC Wiedenbrück weiter. Die Essener wollen eine Reaktion auf die Pleite zeigen.

Rot-Weiss Essen wird nach der 0:2-Niederlage bei Rot Weiss Ahlen bereits am Samstag das nächste Auswärtsspiel bestreiten. Der Revierklub macht sich dann auf die Reise ins knapp 120 Kilometer entfernte Rheda-Wiedenbrück, um sich dort mit dem SC Wiedenbrück zu messen.

Der SCW ist fast schon traditionell ein Stolperstein für die Top-Favoriten der Liga, auch für Rot-Weiss Essen. In der vergangenen Saison kam RWE in den Duellen zweimal nicht über ein Remis hinaus (1:1, 0:0) und auch in dieser Spielzeit hat der Regionalligist keine guten Erinnerungen an die Ostwestfalen.

Am 16. Oktober 2021 trennten sich beide Teams an der Essener Hafenstraße vor 9000 Fans 0:0-Unentschieden. Außerdem verlor Rot-Weiss an diesem Tag mit Daniel Heber (Wadenbeinbruch) und Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) zwei Spieler durch schwerwiegende Verletzungen. Gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:0, 2:1) und den Wuppertaler SV (0:0) avancierte das Team von Trainer Daniel Brinkmann ebenfalls zum Favoritenschreck.





Auch wenn Wiedenbrück in den letzten Spielen ein persönlicher "Angstgegner" war, gehen die Essener mit einer klaren Marschroute in die Partie. Ein Sieg muss her, um die passende Reaktion auf den Ausrutscher im Ahlener Wersestadion zu zeigen. Das große Ziel Aufstieg steht über allem.

Da darf man sich in dieser Regionalliga West nicht viele Fehltritte erlauben. Vielleicht erwischt der Tabellenzweite den Gegner genau in der richtigen Phase. Zuletzt verlor Wiedenbrück dreimal in Folge und rutschte auf Rang sieben ab. RWE-Coach Christian Neidhart hofft auf eine Leistungssteigerung: "Wir müssen gut regenerieren und gucken, dass wir gegen Wiedenbrück dann wieder eine ganz andere Essener Mannschaft auf dem Platz sehen."

Da müssen wir zeigen, wie wir zusammenstehen. Wenn alles gut läuft, ist es immer einfach und schön. Nach solchen Spielen zeigt sich, ob wir eine richtige Mannschaft sind. Charakterlich haben wir eine einwandfreie Truppe Felix Bastians.

Linksverteidiger Felix Bastians wurde nach der Ahlen-Pleite noch deutlicher: "Da müssen wir zeigen, wie wir zusammenstehen. Wenn alles gut läuft, ist es immer einfach und schön. Nach solchen Spielen zeigt sich, ob wir eine richtige Mannschaft sind. Charakterlich haben wir eine einwandfreie Truppe."