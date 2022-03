RWO: Sportchef hofft auf Saison-Rekordkulisse gegen Wuppertalfän

Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den Wuppertaler SV zum Westderby im Stadion Niederrhein. Der RWO-Sportchef hofft auf eine große Kulisse.

Rot-Weiß Oberhausen ist in der Regionalliga West seit sechs Spielen ungeschlagen. Nun wartet mit dem Wuppertaler SV das erste von insgesamt drei Topspielen in den nächsten Tagen. Denn nach dem folgenden Duell gegen die Sportfreunde Lotte steigen die Kracher bei Fortuna Köln und daheim gegen Rot-Weiss Essen.

Spätestens gegen RWE soll die Saison-Rekordkulisse von 2934 Besuchern, die am 1. Spieltag gegen den KFC Uerdingen ins Oberhausener Stadion kamen, getoppt werden. Doch Patrick Bauder, Sportchef der Oberhausener, hofft, dass das schon am Samstag gegen Wuppertal der Fall sein wird.

Patrick Bauder über...

... das WSV-Spiel am Samstag: "Uns erwartet eine Partie, in der beide Mannschaften auf Sieg spielen werden. Wuppertal hat eine richtig gute Mannschaft, die ein sehr, sehr effektives Team bildet. Ich könnte einige Namen wie die von Kevin Pytlik, Felix Backszat, Semir Saric oder einigen anderen aufzählen, die eine richtig gute Saison spielen. Die Kaderstruktur ist gut. Aber auch wir sind gut drauf und wollen ein positives Ergebnis erzielen. Ich denke, dass die Tagesform in diesem Duell entscheiden wird."

... die Stimmung in der RWO-Mannschaft: "Wir haben aktuell einen guten Lauf und wollen diesen auch fortsetzen. Natürlich merkt man, dass die Jungs gute Laune haben und noch mehr wollen. Es ist immer im Fußball so, dass die Stimmung gelöster ist, wenn es läuft."

... die Zuschauerzahl am Samstag: "Ich hoffe, dass wir 3000 plus X Zuschauer begrüßen dürfen. Das haben sich beide Mannschaften verdient. Beide Klubs spielen eine gute Saison. Am Samstag stehen sich zwei Traditionsklubs bei frühlingshaften Temperaturen gegenüber. Ich denke und hoffe, dass diese Begegnung viele Zuschauer anziehen wird und wir die bis dato für uns im Stadion Niederrhein größte Kulisse in dieser Saison haben werden."

... Vertragsgespräche für die neue Saison: "Wir befinden uns sowohl intern als auch extern in einigen Gesprächen. Es sieht bei manchen positiv aus, bei anderen eher negativ. Das ist aber immer der Fall."