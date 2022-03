Diamant Berisha und der FC Schalke 04 II kämpfen um den Ligaverbleib in der Regionalliga West. Der 22-Jährige hat uns erklärt, warum er dafür sogar der U21 des Kosovo abgesagt hat.

Eigentlich hätte Diamant Berisha in der im Profibereich anstehenden Länderspielpause mit der U21 Kosovos um die WM-Qualifikation spielen sollen. Doch wie schon Erolind Krasniqi von Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen entschied sich auch das S04-Talent gegen die Reise. "Nach intensiven Gesprächen mit meinem Trainer (Torsten Fröhling, d. Red.) habe ich mich in der Länderspielpause für Schalke und gegen die kosovarische U21 entschieden. Er hat mir erklärt, dass das Team in der aktuellen Situation jeden einzelnen Spieler dringend braucht. Wir haben derzeit einige personelle Ausfälle", erklärte der 20-Jährige mit Blick auf Schalke II.

Dazu steht Königsblau mit 32 Punkten auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Für die Knappen wird es bis zum Saisonende eng bleiben. "Die Entscheidung, nicht zur Nationalmannschaft zu fahren, ist mir sehr schwergefallen. Es macht mich immer stolz, für mein Heimatland aufzulaufen. Nun habe ich mich in der aktuellen Situation aber für Schalke entschieden."

Das es in der Regionalliga West keine Länderspielpause gibt, sind Abstellungen gleichbedeutend damit, dass ein Spieler mindestens eine Partie verpasst. Das macht den Kampf um einen Stammplatz schwieriger, weil der Spielrhythmus immer wieder unterbrochen wird. "Wenn ich zur Nationalmannschaft gefahren bin, habe ich immer zwei, drei Spiele für Schalke verpasst.", sagte Berisha.

Auf Schalke bekommt er in dieser Saison regelmäßige Einsatzzeiten. In 21 Spielen gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen. "Es ist immer noch Luft nach oben", sagte der Kosovare selbstkritisch. Im November 2020 hatte er gegenüber RevierSport erklärt, dass er an seiner Torgefahr und Physis arbeiten wolle. "Es ist besser geworden, aber ich sehe immer noch viel Potenzial und weiß, dass ich weiterhin viel arbeiten muss, um dieses auszuschöpfen.", erklärte er.

Berishas Vertrag läuft im Sommer aus

Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2022. "Ich will erst einmal von Spiel zu Spiel denken und immer versuchen, meine Leistung abzurufen", sagte der Kosovare mit Blick auf sein auslaufendes Arbeitspapier. Auf Schalke fühle er sich aber sehr wohl. "Seit ich in Deutschland bin, habe ich immer schon ein Auge auf den Verein geworfen. Nun stehe ich wirklich hier unter Vertrag und spiele für Schalke. Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, hierzubleiben", sagte Berisha.

Auch die Werdegänge von Spielern, die es über die U23 zu den Profis geschafft haben, kennt er. "Die Möglichkeit ist sicherlich da, wenn ich in der U23 mein Bestes gebe und hart arbeite. Dass der Sprung nach oben möglich sein kann, ist auch etwas, was ich an Schalke 04 sehr schätze und was mich anspornt."