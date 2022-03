SF Lotte: Entlassen oder noch im Amt? Verwirrung um Cheftrainer Steinmann

Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II herrscht große Verwirrung um die Trainer-Personalie bei den Sportfreunden Lotte. RS klärt auf.

Es sieht sehr düster aus für die Sportfreunde Lotte: Seit sieben Spielen sind die Tecklenburger ohne Sieg und haben bereits einen 10-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer aufzuholen. Am Samstag kommt die U23 von Borussia Mönchengladbach ans Lotter Kreuz. Und schon am Freitagmorgen stellte sich die Frage: Wird Trainer Andy Steinmann Lotte noch betreuen oder sitzt am Samstag schon ein neuer Coach auf der Bank?

Vorweg: Steinmann wurde von seinen Aufgaben in Lotte nicht entbunden - zumindest nicht offiziell. Er fehlte am Freitag beim Abschlusstraining aus privaten Gründen. Das erfuhr RevierSport aus dem Umfeld der Lotter Mannschaft. So wurde es dem Team von einem Vorstandsmitglied der Sportfreunde mitgeteilt.

Schon am Freitagmorgen erhielt RS von einem Informanten den Tipp, dass Steinmann entlassen sei und Andres Golombek zurückkehren wird. "Keine Ahnung, was da los ist. Ich bin jedenfalls die nächsten vier Tage in der Türkei im Kurzurlaub", antwortete Fußballlehrer Golombek auf RS-Nachfrage.

Die Lotter Verantwortlichen um Boss Manfred Wilke, der für RevierSport nicht erreichbar war, und Sven Westerhus, der erste Vorsitzende, den RS erreichte, zeigte sich wortkarg. Er wollte eine Entlassung Steinmanns weder bestätigen, noch dementieren. Es gibt jedoch eine offizielle Mitteilung des Vereins, einen knappen Satz. "Die Vereinsverantwortlichen befinden sich derzeit zu verschiedenen Themen in Gesprächen, um die weitere sportliche Ausrichtung des Vereins zu klären", heißt es von Seiten der Sportfreunde.

Offiziell wollte sich auch niemand aus der Mannschaft zu der Steinmann-Personalie äußern. Nur Fakt ist, dass Steinmann - Stand: Freitag, 19. März 2022, 18 Uhr - Trainer der Sportfreunde Lotte ist und aktuell aus privaten Gründen fehlt. Am Samstag soll Co-Trainer Tim Wendel-Eichholz die Mannschaft betreuen. Wie es dann weitergeht, ist offen. Doch alles deutet daraufhin, dass die Lotter ab der kommenden Woche dann auch offiziell nicht mehr von Steinmann trainiert werden.