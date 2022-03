Schalke: U23 reist ohne Sextett zu Fortuna Köln

Der FC Schalke 04 II ist im Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Nur noch drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Am Samstag geht es nach Köln.

Nach drei 4:1-Erfolgen zu Beginn des Spieljahres 2022 befindet sich der FC Schalke 04 II nun schon seit vier Begegnungen ohne Sieg. Dreimal in Folge verlor die U23 des S04 gar. So langsam wird es wieder Zeit, dreifach zu punkten, um nicht noch mehr in die Bredouille zu kommen.

Am Samstag wird es aber alles andere als einfach, einen Sieg einzufahren. Schalke gastiert im Kölner Südstadion bei der Fortuna - einem Aufstiegsaspiranten.

"Fortuna Köln ist zuhause eine Wand. Sie sind eine körperliche, kompakte und große Mannschaft. Sie sind fußballerisch einfach gut und haben Mentalität, was wir auch am Ergebnis gegen Rot-Weiss Essen unter der Woche sehen konnten", sagt Schalke-II-Trainer Torsten Fröhling. Er ergänzt: "Wir haben manchmal Probleme gegen solch körperliche Mannschaften, vor allem wenn nicht alle bei 100 Prozent sind. Aber das nötige Selbstvertrauen müssen wir uns erarbeiten, indem wir auch mal zum Abschluss kommen. Wir sind am Wochenende nicht der Favorit, aber im Fußball ist alles möglich."

Welch schweres Unterfangen auf Schalkes Reserve wartet, zeigt auch ein Blick auf die Abwesenheitsliste. Mit Bleron Krasniqi, Mika Hanraths, Topaz Kronmüller, Nelson Amadin, Rufat Dadashov und Jimmy Kaparos fallen weiterhin einige Spieler verletzt oder noch angeschlagen am Samstag aus.