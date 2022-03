Fortuna Düsseldorf: U23 verpflichtet Talent vom Liga-Konkurrenten

Fortuna Düsseldorf II plant weiterhin fleißig die neue Saison. Ein Zugang wurde bereits vorgestellt, ein Abgang ist auch schon fix. Nun folgte der zweite Neuerwerb für die Serie 22/23.

Fortuna Düsseldorf hat nach Maxim Schröder - RevierSport berichtete - den zweiten Sommer-Neuzugang für die U23-Mannschaft unter Vertrag genommen. Zur neuen Saison wechselt Luis-Felipe Monteiro vom Regionalliga-Konkurrenten Bonner SC an den Flinger Broich.

Monteiro spielte schon in der U19 des Bonner SC und gehört seit der vergangenen Spielzeit dem Kader der Regionalliga-Mannschaft an. "Wir haben versucht Luis weiter für den BSC zu begeistern, leider hat er sich für einen anderen Weg entschieden. Wir wünschen Luis auf seinem weiteren Weg viel Erfolg", sagt BSC-Sportdirektor Daniel Zillken.

Derweil ist man in Düsseldorf hocherfreut, dass die Verpflichtung des flexiblen Außenbahnspielers, der in dieser Saison bislang 19 Einsätze verbuchte, realisiert werden konnte. "Luis hat sehr gute Anlagen für einen offensiven Flügelspieler. Er ist schnell, wendig, geht immer wieder ins Dribbling und sucht dort das Risiko. Wir wollen diese individuellen Stärken weiterentwickeln und ihm darüber hinaus helfen, seinem Spiel eine noch größere Effizienz zu verleihen. Wir freuen uns auch deshalb auf die Zusammenarbeit, weil Luis genau diesen Weg mit voller Überzeugung mitgehen will", wird Frank Schaefer, Nachwuchschef der Fortuna, auf der Düsseldorfer Homepage zitiert.

Der im brasilianischen Sao Paulo geborene Monteiro spielte in seiner Jugend neben dem Bonner SC auch schon für den FC Hennef, den 1. FC Kaiserslautern sowie die TuS Koblenz. In den vergangenen anderthalb Jahren spielte der 20-Jährige insgesamt 38 Mal in der vierthöchsten deutschen Spielklasse und erzielte dabei ein Tor.