Fortuna Düsseldorf II: Aus Münster - U23 holt ersten Sommer-Zugang

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf spielt eine gute Regionalliga-Saison, ohne jegliche Abstiegssorgen. So kann die Fortuna U23 auch schon in Ruhe die neue Serie planen.

Fortuna Düsseldorf verstärkt seine U23 ab der neuen Saison mit Maxim Schröder. Der Offensivmann wechselt im Sommer aus der U19 von Preußen Münster an den Flinger Broich.

Schröder spielte in seiner bisherigen Karriere bereits für die Nachwuchsmannschaften des TSV Marl-Hüls, des VfL Bochum und aktuell eben Preußen Münster. In der laufenden Spielzeit erzielte der 18-Jährige in zehn Einsätzen in der U19-Bundesliga sieben Tore und legte vier weitere Treffer auf. Schröder hat damit maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Münsteraner, die aktuell im oberen Tabellendrittel stehen.

Darüber hinaus feierte der 18-Jährige im Dezember für die erste Mannschaft der Preußen sein Debüt in der Regionalliga West. Beim 2:0-Sieg bei Alemannia Aachen durfte Schröder sieben Minuten ran.

Neben Maxim Schröder stehen aktuell fünf weitere Spieler aus dem jetzigen U23-Kader der Düsseldorfer für die Saison 2022/2023 unter Vertrag. Nikell Touglo, Tom Geerkens, Mert Göckan, Davor Lovren und Jona Niemiec besitzen über den Sommer hinaus gültige Verträge.

Frank Schaefer, Direktor Nachwuchsleistungszentrum bei Fortuna Düsseldorf, sagt: "Maxim ist ein kreativer Instinktfußballer. Die Fähigkeit, immer wieder mutig in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen sowie seine Torgefährlichkeit insbesondere bei Standardsituationen machen ihn zu einem hochinteressanten Spieler. Wir freuen uns sehr über seine Verpflichtung. Sie ist auch ein Beleg dafür, dass inzwischen sehr deutlich wahrgenommen wird, dass junge Spieler in unserer U23 bestens aufgehoben sind."