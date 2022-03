RWO: "Überragendes Spiel!" Terranova jubelt über Sieg

Rot-Weiß Oberhausen hat Alemannia Aachen mit 2:1 besiegt und bleibt oben dran. Trainer Mike Terranova hat ein überragendes Spiel seiner Mannschaft gesehen.

Nach drei Monaten hat Rot-Weiß Oberhausen endlich mal wieder ein Heimspiel gewonnen. Das 2:1 (1:0) gegen Alemannia Aachen war der erste Sieg der Kleeblätter seit Mitte Dezember. Das lag allerdings daran, dass es seit dieser Zeit kein einziges Heimspiel gab.

Umso heißer waren die Kleeblätter, dass sie wieder vor den eigenen Fans - 2280 Zuschauer waren gekommen, davon rund 300 aus Aachen - spielen durften. "Wir hatten endlich mal wieder ein Heimspiel, auf das wir uns unheimlich gefreut haben. Deswegen war es wichtig, dass wir den Fans zeigen: Es muss knallen! Wir spielen Angriffspressing, wir holen sie direkt mit ins Boot", zeigte sich Mike Terranova zufrieden.

Das gelang allerdings nur halb, denn die ersten Chancen gehörten dem abstiegsgefährdeten Gast: "In der Anfangsphase hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir einen Ball reinkriegen. Aber dann nach zehn Minuten haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten", bilanzierte der RWO-Trainer. Und schob nach: "Die ersten zehn Minuten und die letzten haben mich total geärgert. So kann man leichtfertig den tatsächlichen Verlauf eines Spiel komplett vergessen lassen. Für mich war es wichtig, dass wir gerade auch in der Anfangsphase die Zweikämpfe annehmen."

Nach dem Treffer durch Nico Klaß (19.) zum 1:0 vermisste er jedoch die Kaltschnäuzigkeit bei seiner Elf. "Unsere Führung war nur eine Frage der Zeit. Aber dann hätten wir eher das zweite Tor nachlegen müssen. Dann hätten wir eher Ruhe gehabt. Nach dem 2:0 hatten wir wirklich zwei, drei Dinger, wo man sagt. "'Männer, da muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren'".

In Gefahr geriet der Dreier nach dem 2:0 von Sven Kreyer per Foulelfmeter (67.) eigentlich nicht mehr. Bis dann Tim Korzuschek in der Schlussphase mit dem 2:1 (93.) doch nochmal Spannung reinbrachte. "Nach dem Anschlusstreffer kann natürlich nochmal alles passieren", ärgerte sich "Terra". "Ich glaube trotzdem, dass wir ein überragendes Spiel gemacht haben. Für die Fans waren es super viele Torchancen, gerade auch auf unsere Tribüne. Deswegen bin ich sehr zufrieden." Am Samstag geht es für RWO mit dem Auswärtsspiel beim SV Straelen schon weiter.