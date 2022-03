Fortuna Köln: Nationalspieler reist in die Türkei

Dass ein Spieler als Regionalliga-Akteur sein Heimatland repräsentieren darf, kommt nicht oft vor. Diese Ehre wird einem Profi des SC Fortuna Köln zuteil.

Große Ehre für Fortuna Köln und allen voran deren Spieler Jean-Marie Nadjombe. Der Rechtsverteidiger wurde einmal mehr in die Nationalmannschaft des Togo berufen.

Vom 20. bis zum 29. März reist Nadjombe mit dem westafrikanischen Staat in die Türkei. Hier hält Togo sein Trainingslager ab und wird gegen die Nationalmannschaften von Sierra Leone und Benin testen. Nadjombe bestritt bislang ein Länderspiel für Togo - am 1. September 2021 in der WM-Qualifikation über 64 Minuten gegen den Senegal (0:2). Sein Gegenspieler damals: Liverpools Superstar Sadio Mané. "Auch wenn wir das Spiel verloren haben, war es ein tolles Erlebnis gegen große Stars wie Mané, Mendy und Co. zu spielen und sich mit diesen zu messen", sagte Nadjombe nach seinem Togo-Debüt.

Durch die Länderspielreise verpasst Nadjombe das Regionalligaspiel der Fortuna gegen den SV Lippstadt (26. März).

Der Abwehrspieler wurde bei Fortuna Köln ausgebildet und spielte in seiner Karriere bisher für keinen anderen Verein. Insgesamt absolvierte er in dieser Regionalliga-West-Saison 2021/22 18 Einsätze - elfmal stand er dabei in der Startelf von Cheftrainer Alexander Ende. In seiner bisherigen Karriere kommt er auf 41 Spiele für die Fortuna-Profis und vier Einsätze für die U23-Oberliga-Mannschaft der Kölner.