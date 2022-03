Regionalliga West: Mittwochs-Nachholspiel erneut - WSV-Spiel auch verlegt

Eigentlich waren für Mittwoch (16. März) gleich sechs Nachholspiele in der Regionalliga West angesetzt. Doch es werden - Stand: Dienstagmorgen, 15. März - nur fünf Partien ausgetragen.

Einmal mehr wurde das Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und FC Schalke 04 II abgesagt beziehungsweise neu terminiert.

Das Spiel von Rot Weiss Ahlen gegen die U23 vom FC Schalke 04 wird nicht, wie vorgesehen, am Mittwoch (16. März) stattfinden. Der neue Spieltermin ist am Mittwoch, 13. April. Der Anstoß erfolgt um 19.30 Uhr.

Auch das Nachholspiel zwischen Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf II ist nach hinten verschoben worden. Statt am 6. April wird jetzt am 13. April im Stadion am Zoo der 26. Spieltag nachgeholt. Anstoß ist weiterhin um 18 Uhr.

Eine Übersicht der 18 Nachholspiele in der Regionalliga West:

22. Spieltag

Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr:

FC Wegberg-Beeck - VfB Homberg

SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II

30. März, 19.30 Uhr:

Rot Weiss Ahlen - Fortuna Köln

23. Spieltag

Mittwoch, 9. März, 19.30 Uhr:

Wuppertaler SV - SV Straelen

Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr:

Fortuna Köln - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen

24. Spieltag

Mittwoch, 16. März:

Wuppertaler SV - Bonner SC 19 Uhr

Sportfreunde Lotte - SV Lippstadt 19.30 Uhr

25. Spieltag

Mittwoch, 9. März, 18 Uhr:

SV Lippstadt - FC Wegberg-Beeck

Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr:

Rot-Weiß Oberhausen - Sportfreunde Lotte

26. Spieltag

Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr:

Rot Weiss Ahlen - FC Schalke 04 II

Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr:

SV Rödinghausen - SV Lippstadt

Alemannia Aachen - 1. FC Köln II

Mittwoch, 6. April, 19.30 Uhr:

Sportfreunde Lotte - KFC Uerdingen

Mittwoch, 6. April, 18 Uhr:

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II

27. Spieltag

Mittwoch, 23. März, 19.30

Rot Weiss Ahlen - Rot-Weiss Essen

28. Spieltag

Dienstag, 18. April, 19.30 Uhr

Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt

29. Spieltag

Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen